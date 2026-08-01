Crece la marea hortera en O Porto do Son: plumas, boas y lentejuelas en honor a Michael Jackson

El horterismo es una filosofía de vida. Un modo de vida. Una forma de pensar, de ser y de actuar. Se lleva dentro y se saca con orgullo.

Los correligionarios de la Festa Hortera de O Porto do Son llevaban semanas descontando los días del calendario, ansiosos por disfrutar de una de las citas más divertidas y originales del verano gallego.

Y el día llegó. Miles de personas (la marea hortera es cada año mayor en esta localidad barbanzana) sacaron este sábado del armario sus atuendos más estrafalarios para asaltar musicalmente las calles del municipio.

Cedido

Pelucones, boas, plumas, sombreros de ala larga, lentejuelas, estampados, gafas de sol del quince, mallas de licra, brillantina... Las calles del centro urbano y la fachada marítima se tiñeron de color, calor y, sobre todo, humor.

Todo empezó hace 25 años en el Chiringo do Fonfo

La fiesta celebra este año su veinticinco aniversario. Todo comenzó en el Chiringo do Fonfo, donde un grupo de amigos decidió sacar de sus armarios sus ropas más estrafalarias y montar una animada juerga de las que marcan época.

Aunque al principio era algo en petit comité, con el paso de los años la Festa Hortera fue atrayendo a más y más gente de todas las edades.

Por la mañana los más pequeños fueron los protagonistas de la Festiña Hortera, en la que disfrutaron de hinchables, talleres de maquillaje y búfalo mecánico en la Praza de Rosalía.

Las charangas Compostela Band y Os Celtas, junto con Os Liantes, Ajensia Trivutaria, Los Sanguíneos y JJ Compota, pusieron la música en las callles. Por la tarde hay Festa da Espuma y música con los DJ's Tahúme y Geno.

Salida de los participantes en la carrera de tacones. / Esperanza Pouso

Para celebrar estas bodas de plata, el artista homenajeado fue Michael Jackson, el rey del pop, que marcó varias generaciones y sigue siendo una referencia musical y cultural décadas después de su éxito internacional y 17 años después de su muerte.

A las siete de la tarde la marea multicolor invadía el puerto sonense con un desfile encabezado por el vehículo en el que iba abriéndose paso, entronado en un remolque, Michael Jackson, resucitado por obra (y mucha gracia) de Cristian, imitador del artista.

Luego, photocall, carrera de tacones, concurso de playbacks... y mucha, mucha música.

Noticias relacionadas

Carrera de tacones. / Cedida

La edición de este 25 aniversario llega además en un momento especialmente importante para el evento, después de que la Asociación da Festa Hortera presentara oficialmente la candidatura para la declaración de esta cita como Festa de Interese Turístico de Galicia, un reconocimiento que serviría para consolidar aún más su relevancia cultural, social y turística dentro del panorama festivo gallego.