Cheo total en Rianxo para degustar mexillóns en base a oito receitas
Servíronse 3.000 quilos: ao vapor, á vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, en prato-degustación, con fabas, panceta e chourizo e ata con pera ao viño
O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, fixo doblete este domingo no Barbanza, onde, asistiu á Festa do Percebe de Aguiño e á XV Festa do Mexillón de Rianxo.
Nesta última localidade, reivindicou "o bo facer dos bateeiros galegos na subministración dun alimento de alta calidade para unha dieta saudable".
A cita gastronómica rianxeira está organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e do Club de Remo local, e a deste ano foi probablemente unha das edicións máis multitudinarias.
Milleiros de persoas déronse cita na carpa instalada na alameda. Alí, os asistentes puideron degustar mexillóns cociñados en base a oito receitas: ao vapor, á vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, en prato-degustación, na especialidade terra-mar (con fabas, panceta, chourizo, etc.) e tartaleta de crema de mexillón con pera ao viño. Cada ración vendíase a seis euros.
En total cociñáronse 3.000 quilos de mexillóns (1.000 quilos ao vapor, con cuncha, e o resto para vianda).
Pero o mexillón non só foi protagonista na alameda; tamén o foi nos restaurantes do concello, nos que non era doado atopar mesa para xantar.
Para as once da noite estaba prevista a actuación dun grupo folk.
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