Cola kilométrica en Aguiño para degustar una tonelada de percebes: "Esta festa medrou moito, pero mantén a esencia do seu sabor"

A las once de la mañana, la cola para adquirir las entradas de la Festa do Percebe de Aguiño (Ribeira) cruzaba la explanada portuaria de punta a punta. Bajo un cielo encapotado y con pocas ganas de playa, miles de personas acudieron este domingo a una cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia para rendir culto (gastronómico) al rey de los crustáceos.

En la inauguración participaron la alcaldesa, María Sampedro; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete; y el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría.

Posteriormente, se incorporaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

José Manuel Vilas, presidente del Xuventú Aguiño, y Ciprián Rivas, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira, y uno de los autores del libro publicado con motivo del centenario de la cofradía, recibieron este año das distinciones de Percebeiros de Honra. En el caso de Vilas se reconoce también "su talante positivo y comprometido" durante su etapa como edil.

Por la izquierda, Ciprián Rivas, Isaac Rosón, María Sampedro, José Antonio Santamaría y José MAnuel Vilas. / Suso Souto

A lo largo de la jornada se sirvieron 1.200 kilos de percebes. Las raciones, de 350 gramos y que incluían cachelos, se vendían a 20 euros.

Al frente del equipo de cocineros (formado por 28 personas) volvía a estar, como siempre, Antonio Santamaría (padre del patrón mayor), quien, a sus 84 años, no se ha perdido ni una sola edición de esta fiesta, que él mismo contribuyó a poner en marcha hace 27 años.

Equipo de cocineros y cocineras de la Festa do Percebe de Aguiño. / Suso Souto

"Esta festa medrou moito; agora é multitudinaria. Pero mantén a súa esencia: a calidade e o sabor do produto", dice.

En su opinión, "nin pequenos nin moi grandes": el tamaño ideal está, según sostiene, en el término medio.

Junto a Antonio, cociendo y sirviendo percebes, están también sus nietas Uxía y Lidia. Tres generaciones de una saga familiar implicadas en una fiesta que exalta un producto que está en el ADN de los aguiñenses.

Ciprián Rivas, izquierda, con David Chipperfield y su esposa, Evelyn Stern. / Suso Souto

Los percebes degustados este sábado se extrajeron en las concesiones de Falcoeiro y Basoñas. De su excepcional calidad, constatada por los miles de asistentes a la fiesta, habló el director xeral, quien dijo que "esta celebración é tamén unha homenaxe aos percebeiros que se xogan a vida a diario".

La regidora, por su parte, aparcó la modestia par asegurar, y probablemente sin faltar a la verdad, que "Aguiño é a capital mundial do percebe".

Noticias relacionadas

Asistentes a la Festa do Percebe de Aguiño. / Suso Souto

Entre los asistentes se encontraban también el senador y exalcalde ribeirense Manuel Ruiz; la diputada nacional y exconselleira Rosa Quintana; y el arquitecto británico David Chipperfield, así como los patrones mayores de Ribeira, José Antonio Pérez, Muros, Daniel Formoso, y O Porto do Son, Emilio Queiruga, y el presidente de la patronal ribeirense, Francisco Martínez Gude.