Cola kilométrica en Aguiño para degustar una tonelada de percebes: "Esta festa medrou moito, pero mantén a esencia do seu sabor"
A sus 84 años y tras 27 ediciones, Antonio Santamaría sigue al frente de la cocina de esta cita gastronómica
José Manuel Vilas y Ciprián Rivas fueron distinguidos como Percebeiros de Honra
A las once de la mañana, la cola para adquirir las entradas de la Festa do Percebe de Aguiño (Ribeira) cruzaba la explanada portuaria de punta a punta. Bajo un cielo encapotado y con pocas ganas de playa, miles de personas acudieron este domingo a una cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia para rendir culto (gastronómico) al rey de los crustáceos.
En la inauguración participaron la alcaldesa, María Sampedro; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete; y el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría.
Posteriormente, se incorporaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.
José Manuel Vilas, presidente del Xuventú Aguiño, y Ciprián Rivas, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira, y uno de los autores del libro publicado con motivo del centenario de la cofradía, recibieron este año das distinciones de Percebeiros de Honra. En el caso de Vilas se reconoce también "su talante positivo y comprometido" durante su etapa como edil.
A lo largo de la jornada se sirvieron 1.200 kilos de percebes. Las raciones, de 350 gramos y que incluían cachelos, se vendían a 20 euros.
Al frente del equipo de cocineros (formado por 28 personas) volvía a estar, como siempre, Antonio Santamaría (padre del patrón mayor), quien, a sus 84 años, no se ha perdido ni una sola edición de esta fiesta, que él mismo contribuyó a poner en marcha hace 27 años.
"Esta festa medrou moito; agora é multitudinaria. Pero mantén a súa esencia: a calidade e o sabor do produto", dice.
En su opinión, "nin pequenos nin moi grandes": el tamaño ideal está, según sostiene, en el término medio.
Junto a Antonio, cociendo y sirviendo percebes, están también sus nietas Uxía y Lidia. Tres generaciones de una saga familiar implicadas en una fiesta que exalta un producto que está en el ADN de los aguiñenses.
Los percebes degustados este sábado se extrajeron en las concesiones de Falcoeiro y Basoñas. De su excepcional calidad, constatada por los miles de asistentes a la fiesta, habló el director xeral, quien dijo que "esta celebración é tamén unha homenaxe aos percebeiros que se xogan a vida a diario".
La regidora, por su parte, aparcó la modestia par asegurar, y probablemente sin faltar a la verdad, que "Aguiño é a capital mundial do percebe".
Entre los asistentes se encontraban también el senador y exalcalde ribeirense Manuel Ruiz; la diputada nacional y exconselleira Rosa Quintana; y el arquitecto británico David Chipperfield, así como los patrones mayores de Ribeira, José Antonio Pérez, Muros, Daniel Formoso, y O Porto do Son, Emilio Queiruga, y el presidente de la patronal ribeirense, Francisco Martínez Gude.
- Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
- Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
- María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
- Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
- De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
- El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
- Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
- Las Fiestas del Apóstol se despiden con la luz de los fuegos y el ritmo de The Rapants