Las impactantes imágenes del cuaderno de bitácora de los 'pescadores' de furtivos

La guerra contra el furtivismo la libra en Galicia, por tierra, mar y aire, el ejército del Servizo de Gardacostas. Lejos de atrincherarse ante el enemigo, sus 124 efectivos lo combaten cuerpo a cuerpo... desarmándolo.

El año pasado se realizaron 10.000 inspecciones tras la incautación de 36.000 aparejos ilegales y el decomiso de 27.000 kilos de especies de pescados y mariscos que cayeron en las redes del furtivismo.

En lo que va de 2026, Gardacostas realizó 4.697 inspecciones en las que se constataron 1.297 infracciones (651 en el mar, 216 en puertos, 151 en establecimientos, 22 en transporte y 21 en lonjas) y por las que se tramitaron 734 denuncias, según datos de la Consellería do Mar.

Nasas incautadas por Gardacostas. / Gardacostas

Asimismo, decomisaron 18.657 kilos de diversas especies de pescados y mariscos capturados ilegalmente con 18.265 aparejos, utensilios y otros medios.

Redes, nasas, cacharros, trasmallos, miños, anzuelos... e incluso rudimentarios aparejos hechos con garrafas de plástico. Todo vale en el lado enemigo en una actividad delictiva que, si ya es dañina de por sí, más lo es cuando las especies están en veda.

Como si de un cuaderno de bitácora se tratase, los agentes de Gardacostas anotan en sus redes sociales cada batalla ganada como una victoria. "Contra el furtivismo, tolerancia cero", dicen.

Redes kilométricas

Y, aunque ya han visto casi de todo en el mar (y en tierra), lo cierto es que no dejan de sorprenderse a diario. Han retirado del fondo del mar redes de hasta 11 kilómetros de longitud (ocurrió a principios de mayo a 22 millas al norte de Cabo Morás, en Xove, cuando el buque Irmáns García Nodal, en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña decomisó 225 rascos).

Un pulpo atrapado en un aparejo ilegal. / Gardacostas

En la lonja de Vilanova decomisaron 37 kilos de almeja rubia de talla ilegal. Y en A Guarda, 200 cacharros de pulpo en los que, además, había 57 ejemplares inferiores a 100 gramos.

En las rías de Vigo y Arousa, incluso en polígonos de bateas, se abrieron 11 actas de infracción y se decomisaron más de 300 aparejos, como cacharros, nasas y miños y 660 metros de cabo.

Cargamento de sardinas decomisado en Meaño. / Gardacostas

El 3 de mayo, con la veda del pulpo ya iniciada, el buque Sebastián Ocampo se incautó, a 5 millas al oeste de A Guarda, de 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo, y decomisó 75 kilos de esa especie.

Las impactantes imágenes del cuaderno de bitácora de los 'pescadores' de furtivos / Servizo de Gardacostas de Galicia

En lo que va de año se retiraron ya 10.677 nasas y 5.237 cacharros para la captura ilegal del pulpo, una especie con la que se ceban especialmente los furtivos: ya van 4.273 kilos de este cefalópodo. Pero también 1.474 miños, 577 trasmallos y 30 anzuelos.

Pulpo de tamaño ilegal decomisado en un operativo contra el furtivismo. / Gardacostas

A finales de marzo se realizaron varias operaciones en las rías de Arousa, Muros-Noia y Vigo en las que se incautaron 1.670 metros de cabo.

En un operativo llevado a cabo a finales de mayo en las rías gallegas, Gardacostas se incautó de 1.844 metros de cabo y 55 miños (que sumaban 2.250 metros de red).

En otro, realizado el pasado 27 de julio, se retiraron en las rías de Vigo, Arousa y Muros-Noia y en la costa de Muxía 4 kilómetros de miños.

525 kilos de semilla de mejillón en una embarcación

A veces las cantidades intervenidas pueden parecer pequeñas (como el medio kilo de camarones rescatados en Fisterra); otras, no tanto (124 kilos de vieira a principios de julio en Punta Redonda, en la ría de Ferrol; 90 de rape en Cabo Morás a principios de mayo; o 525 kilos de semilla de mejillón decomisados en una embarcación auxiliar en la isla de Onza, en la ría de Pontevedra, que en este caso se entregaron al Instituto Galego de Formación en Acuicultura).

Aparejo elaborado por furtivos con una garrafa de plástico. / Gardacostas

De vuelta a tierra tras un operativo, los agentes de Gardacostas descargan de sus embarcaciones cantidades impresionantes de aparejos ilegales. Cientos de ellos en cada operativo. En uno, hasta 610. Miran al mar y sonríen. Han vuelto a ganar. Mañana, más.

Burlas, amenazas, coacciones e insultos

Por su parte, los mariscadores se ven impotentes a la hora de vigilar sus concesiones. Este sábado, la cofradía de A Pobra dio un paso al frente.

Ante la «masiva y devastadora avalancha de furtivos» que «arrasan» sus concesiones «organizados en auténticas bandas» y que «se burlan, amenazan, coaccionan e insultan impunemente a nuestros socios y vigilantes», ordenó a sus abogados que, a partir de ahora, no solo formulen denuncias administrativas por infracciones ante la Consellería do Mar, sino también querellas criminales en el Juzgado.