Avanza a buen ritmo en Outes la obra de la residencia para personas con discapacidad, que deberá estar lista en noviembre

Las obras de la futura residencia para personas con discapacidad de Outes, en las que la Xunta invierte 2 millones de euros, avanzan a buen ritmo y, si se cumple el plazo estipulado, estarán terminadas el próximo mes de noviembre.

La residencia se habilita en el antiguo colegio de Cruceiro de Roo (un edificio de tres plantas) y los trabajos, que comenzaron el pasado mes de febrero, los lleva a cabo la empresa Ypgal.

Dispondrá de 24 plazas, distribuidas entre habitaciones y pequeños apartamentos, y se enmarcará en un proyecto que favorecerá la autonomía personal, la inclusión social y la creación de empleo. Será gestionada por la Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros (Adisbismur) tras la cesión del Concello del antiguo colegio de Cruceiro de Roo.

Aprovechando su visita al municipio para asistir a la Festa dos Callos Solidaria de Adisbismur, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, supervisó el avance de las obras del complejo, acompañada del alcalde de Outes, Francisco Calo.

Fabiola García y Francisco Calo, a la izquierda, con directivos de Adisbismur ante el edificio en el que se está habilitando la residencia. / Cedida

El regidor señala que los trabajos "avanzan al ritmo previsto".

Adisbismur completa la financiación de las obras con 400.000 euros. La directora del centro de recursos que la entidad tiene en Valadares, Fina Lestón, explicó a este diario que, cuando las obras hayan finalizado, deberán buscar financiación para el equipamiento del complejo, que estima costará medio millón de euros.

"Esperamos poder abrir la residencia en el segundo semestre de 2027", señala Lestón.

Este nuevo recurso de proximidad permitirá que los usuarios puedan vivir cerca de sus hogares, en su entorno, dando respuesta a las necesidades de las familias de personas con discapacidad de la zona.

La futura residencia completará la red de servicios de Adisbismur, de la que ya forman parte un centro ocupacional y un centro de día.

Noticias relacionadas

La entidad atiende actualmente a 53 personas con discapacidad de los concellos de Outes, Muros, Mazaricos, Carnota, Lousame, Noia, Negreira y Santa Comba.