Este es el plan de obras que provocará cortes parciales en la autovía del Barbanza
Con motivo de los trabajos de renovación del firme, se cerrará la calzada en la salida de Taragoña, en dirección Ribeira
Las actuaciones se harán por tramos de aproximadamente 4 kilómetros
Las obras de refuerzo del firme en la autovía del Barbanza harán necesarios cortes parciales de la calzada a partir de este jueves día 6, y hasta el próximo martes día 11, ambos incluidos.
La intervención se desarrollará también en el fin de semana. En concreto, se cortará al tráfico la calzada derecha, en la salida 19 de la autovía, en el enlace de Taragoña dirección Ribeira.
En este caso, y para facilitar la accesibilidad del tráfico, se abrirá un paso de desvío y se circulará por la calzada izquierda. Este corte parcial es necesario para alcanzar una mayor seguridad de los usuarios de la autovía y de los trabajadores y para poder avanzar en los trabajos de acondicionamiento del firme.
Las actuaciones de refuerzo de firme en la autovía del Barbanza se harán por tramos de aproximadamente 4 km, con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad de la circulación.
Para acometer los trabajos se ejecutarán cortes parciales en ambos márgenes, de forma progresiva y sectorizada, alternando los sentidos de circulación en función de las necesidades derivadas de los trabajos.
Durante los trabajos en la calzada izquierda, el tráfico correspondiente a ambos sentidos de circulación se canalizará por la calzada derecha, invirtiéndose esta disposición cuando los trabajos se desarrollen en la calzada derecha.
Los puntos de transferencia entre calzadas serán debidamente señalizados mediante los correspondientes pasos de mediana.
Se actuará en los algo más de 40 kilómetros de la autovía, incluyendo los enlaces, para la aciones puntuales de reparación y renovación del firme.
El contrato, adjudicado por más de 10,5 millones de euros, incluye también la revisión del estado de la señalización horizontal y la sustitución de la misma en caso de ser necesario; la Instalación de los elementos necesarios de balizamiento en todo el tramo; y la renovación de las juntas de dilatación de las estructuras.
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