Rianxo exporta su exitoso modelo de gestión forestal a cinco comunidades de montes de Alemania

Una delegación de representantes de comunidades de montes de cinco localidades de Alemania (Hamburgo, Karlsruhe, Marburgo, Rottenburgo y Leipzig) participó estos días en Rianxo en un intercambio con otros propietarios de masas forestales integrados en la Plataforma pola Defensa do Monte.

Bajo el lema Encontros que coidan o monte, realizaron diversas actividades conjuntas, compartiendo trabajos de voluntariado y conociendo de primera mano el exitoso modelo de gestión sostenible del monte que se viene aplicando desde la plataforma.

Entre el jueves 30 y el domingo 2, los representantes de los comuneros alemanes y los comuneros de Leiro realizaron trabajos de eliminación de brotes de eucalipto en las plantaciones de castaños de esta comunidad rianxeira y también de descascado de acacias.

La delegación alemana también pudo conocer de primera mano la realidad de los rebaños comunitarios y las iniciativas y características de las comunidades de montes de Fieitoso y Araño.

El sábado se celebró una jornada de debate en el centro cultural de Leiro en la que impartieron charlas.

Ánxela Miguéns, presidenta de la comunidad de Leiro, habló de las características de los montes comunales, su origen, el marco legal regulativo y su realidad actual.

Rafael Saco, presidente de la plataforma, presentó los resultados del trabajo desarrollado en los últimos dos años en el marco del proyecto impulsado con fondos Next-Generation desde la Fundación Biodiversidad, relativos a la mejora de la biodiversidad y a las intervenciones sostenibles a favor de la prevención de los incendios.

Por su parte, Anja Hoh, coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Forestales de Rottenburg, expuso los modelos de gestión de los bosques en Alemania en torno a iniciativas comunitarias de acceso y gestión de tierras agrícolas que desarrollan el Ackersydicat o Sindicato de Granjas.

Anja Hoh, coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Forestales de Rottenburg, impartiendo una charla en Leiro.iro. / PDM

Axel Heineck, coordinador de Citizens Forest, expuso la iniciativa de plantación de minibosques y su sentido en el contexto de calentamiento global impulsada por el movimiento Citizens Forest o Bosque de los Ciudadanos, mostrando sus realizaciones y efectos en beneficio de la reducción de las temperaturas y vinculadas a procesos educativos y de gestión ciudadana, como el caso de Hamburgo.

Felix Krawczyk, de la Universidad de Kassel, habló de las alternativas de captura de carbono, y aportó resultados iniciales sobre el estudio que está desarrollando sobre las comunidades de montes de Galicia e iniciativas para plantar y cuidar bosques en Alemania.

Los integrantes de la delegación alemana estuvieron alojados en su visita en la antigua escuela rural de A Igrexa, en Leiro, que, al quedar en desuso, fue habilitada como albergue de voluntariado por la plataforma.

"Este hermanamiento resultó enormemente gratificante y motivador para la transformación necesaria de nuestra gestión forestal presente y futura", indicó Rafael Saco.

La delegación alemana visitará también las comunidades de Froxán (Lousame) y Baroña (O Porto do Son) y después se desplazará a Pontevedra, donde conocerá las comunidades de Tameiga, Vincios y Couso, entre otras.

Esta iniciativa tendrá continuidad en el futuro y quiere sentar las bases de una colaboración e intercambio de conocimientos y prácticas que se complementan ante los nuevos desafíos.