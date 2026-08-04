Rianxo reducirá unos 100.000 € su factura eléctrica anual al contratar el suministro con tarifa plana durante un año

El Ayuntamiento de Rianxo acaba de adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica de las instalaciones municipales a la empresa Iberdrola Clientes S.A.U, una actuación que permitirá reducir en más de 100.000 euros el gasto anual en electricidad.

El contrato, tramitado a través del acuerdo marco de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tendrá una duración inicial de un año y un coste de algo menos de 450.000 € (IVA incluido).

Esta cifra supone un ahorro significativo si se compara con el gasto real en electricidad registrado en el año 2025, y más aún si se compara con el gasto anual registrado en el año 2023, que alcanzó los 790.000 €.

Para alcanzar esta importante reducción en el gasto, además de la regularización del contrato del servicio de suministro eléctrico, en los últimos años se llevaron a cabo importantes actuaciones y trabajos de renovación de instalaciones encaminadas a reducir el consumo.

El contrato se formaliza a precio fijo, con una vigencia de un año, lo que garantiza la estabilidad del coste del suministro durante todo el período, sin posibilidad de revisión ni prórroga, conforme a lo establecido en los pliegos del acuerdo marco.

Esta contratación se enmarca en el sistema de compra centralizada de la FEMP. José Alberto Angueira, concejal de Obras y Servicios, dijo que “la licitación del suministro eléctrico municipal es un proceso complejo que requiere meses de tramitación".

"Tras un estudio comparativo de las condiciones ofrecidas por las empresas del mercado, y analizado el concurso nacional impulsado por la FEMP, optamos por sumarnos a este acuerdo marco que permite a las entidades locales acceder a precios más competitivos y simplificar los procedimientos administrativos, garantizando al mismo tiempo la transparencia en la contratación pública”, añadió.

Para esta licitación, el Ayuntamiento cursó la invitación a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, estableciendo como único criterio de adjudicación el precio, calculado en función de los consumos anuales estimados.

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Rianxo refuerza su apuesta por "una gestión eficiente y responsable de los recursos económicos", combinando seguridad jurídica y transparencia en los procesos de contratación con el ahorro económico, y “empleando ese dinero que se utilizaba para el suministro eléctrico en otros servicios públicos y necesidades del municipio”, remarca Angueira.