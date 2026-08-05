El conselleiro de Cultura desembarca en la isla de Sálvora: "¿Qué es necesario hacer aquí?"

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó este miércoles la isla de Sálvora para conocer de primera mano sus necesidades en materia de patrimonio y valorar posibles actuaciones en este Bien de Interés Cultural perteneciente al municipio de Ribeira.

Acompañado de la alcaldesa, María Sampedro, del director del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, y de la edil de Turismo, Ana Barreiro, el conselleiro hizo un recorrido por la isla que, junto con las de Vionta, Noro y Sagres, integran el primer espacio de estas características que fue considerado BIC en Galicia por su importancia cultural y que forma parte del citado parque nacional.

"¿Qué es necesario hacer aquí?", preguntó José López Campos tras visitar los principales enclaves de la isla de Sálvora, como el faro, la antigua planta de salazón, la capilla, los hórreos, las antiguas viviendas o la fuente de Santa Catalina.

José López, María Sampedro, José Antonio Fernández y Ana Barreiro, ante el faro de Sálvora. / Cedida

López Campos dijo que "es necesario hacer un seguimiento constante del estado patrimonial de este espacio natural, en la línea del compromiso del Gobierno gallego con la conservación y la puesta en valor de sus bienes más singulares".

Cabe recordar que la Xunta invirtió 1.545.000 euros en la rehabilitación del faro, construido en 1852, para reconvertirlo en centro de interpretación turística (como destino starlight) y de investigación científica.

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Asimismo, el Ministerio de Cultura realizó el año pasado, con una inversión de 132.180 €, la restauración de la capilla (que forma parte del Camino de Santiago y que originariamente y hasta 1960 había sido una taberna de marineros) para reconvertirla en Centro de Recepción e Información.