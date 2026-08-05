Evacuada en helicóptero una persona tras sufrir una caída de caballo en Lousame

Una persona ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario en la tarde del martes tras sufrir una caída de caballo en Lousame.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo minutos después de las 17.30 horas en la parroquia de Tállara. Fue un particular quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia, indicando que el jinete había resultado herido en una zona de abundante vegetación.

Desde el Centro de Atención ás Emerxencias se solicitó de la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, el GES de Noia y Protección Civil de Lousame.

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Dada la orografía del terreno, hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Los efectivos sanitarios procedieron al traslado de la víctima, que se encontraba consciente, hasta su hospital de referencia.