Noia invita a descubrir su patrimonio histórico a la luz de las velas

El Concello de Noia celebrará este viernes 8 de agosto la primera edición del programa Noia na noite, una nueva propuesta con la que se pretende ofrecer una manera diferente de descubrir la villa, poniendo en valor su patrimonio histórico, su entorno y la experiencia de vivir Noia también cuando cae la noche.

La iniciativa transformará algunos de los espacios más representativos del municipio en escenarios singulares gracias a la iluminación con cientos de velas, qué vestirán edificios tan emblemáticos como el claustro franciscano de la casa consistorial o las iglesias de San Martiño y de Santa María A Nova, creando un ambiente único para vecinos y visitantes.

La programación incluye también una visita teatralizada nocturna, guiada por Serafín Marcos, que recorrerá distintos puntos de interés de la villa acercando los asistentes a la historia, a las leyendas y a las curiosidades de Noia desde una perspectiva diferente.

Además, los museos municipales abrirán de manera excepcional entre las 21.30 y las 00.30 horas, permitiendo disfrutar del patrimonio histórico en un horario poco habitual.

Para el teniente de alcalde, Manolo Seijas, "esta nueva propuesta responde a la voluntad de seguir ampliando la oferta cultural y de ocio del verano, al tiempo que se reivindica el enorme valor patrimonial de Noia".

"Con Noia na noite buscamos sacarle todo el potencial a Noia, que creemos que es mucho. Queremos que la gente descubra nuestra villa desde todas las ópticas posibles, porque contamos con un patrimonio extraordinario y con un entorno privilegiado que merece ser vivido también de otro modo. A veces basta con cambiar la manera de mirar un lugar para volver a descubrirlo", añadió.

Esta propuesta nace con la vocación de convertirse en una cita especial dentro de la programación estival, apostando por experiencias que inviten tanto a la vecindad como a las personas visitantes a redescubrir Noia a través de la cultura, de la historia y del espacio público.

La celebración de Noia na noite coincidirá además con una de las jornadas más intensas del verano en la villa. Durante el día se desarrollarán la feria de oportunidades Pop-Up, organizada por Noia Histórica, en la alameda, y las actividades de la XVII Concentración Moteira Ría de Noia, que culminarán con una ruta nocturna.

Además, esa misma noche tendrá lugar también la Festa da Peregrina, en rúa da Peregrina, una de las entradas más importantes del casco histórico.

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Por su parte, el alcalde de Noia, Fran Pérez, invitó a la ciudadanía a participar en esta primera edición señalando que "será una oportunidad magnífica para descubrir una imagen diferente de nuestra villa y para disfrutar de una programación pensada para todas las edades en un escenario incomparable como es Noia".