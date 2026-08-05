Reto de fotografía subacuática en Ribeira: las mejores 'capturas' tienen premio

Los entornos marinos siguen siendo objeto de actividades durante el verano en Ribeira, por el que el Club Subacuático Sotavento, con la colaboración del Concello y de varias entidades, organiza la quinta edición del Campeonato Infantil de Fotografía de Peixes, que tendrá lugar en la playa de Río Azor, en Palmeira, este sábado 8 de agosto, de 10.00 a 13.30 horas.

Se trata de una actividad dirigida a jóvenes de 4 a 16 años, que deberán llevar su propio material y estar acompañados por una persona adulta.

En la presentación participaron el concejal de Deportes, Álex Vidal; su homóloga de Turismo, Ana Barreiro; Héctor Costa, en representación de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas; y José Aller, por parte de Sotavento.

El edil de Deportes destacó esta actividad por dar visibilidad a otras disciplinas y por ir dirida a los jóvenes. "Desde el Ayuntamiento de Ribeira consideramos que este tipo de actividades son muy provechosas para nuestros jóvenes, además de servir como un escaparate de los recursos turísticos con los que contamos, como la playa de Río Azor, que recibe a gran número de bañistas durante el verano, así como a personas que hacen deporte por el entorno aprovechando que conecta con el paseo marítimo de Coroso", indicó.

Por su parte, Costa apuntó que la finalidad es capturar con el objetivo el mayor número posible de especies marinas invertebradas, mientras que Aller destacó cómo se presta la playa de Río Azor para este concurso, dada la gran cantidad de especies que viven en sus aguas.

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Se estima una participación de entre 15 y 20 niños y niñas.