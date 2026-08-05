La Xunta somete a información pública la repotenciación de dos parques eólicos en Barbanza con seis aerogeneradores
Cada uno de los molinos tendría una potencia de 5,7 megavatios, y la inversión sería de 37,1 millones de euros
Europa Press
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles el anuncio de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción y el estudio de impacto ambiental de los proyectos del parque eólico Repotenciación Barbanza I y del parque eólico Repotenciación Barbanza II.
Según recoge la documentación, ambos están situados en los ayuntamientos de O Porto do Son, A Pobra do Caramiñal y Boiro, y entre los dos disponen de un total de seis aerogeneradores.
En concreto, el primero pretende instalar cuatro molinos de 5,7 megavatios cada uno y supondrá un presupuesto de ejecución de más de 25,5 millones de euros.
El segundo implicará un gasto de 11,6 millones de euros para instalar dos aerogeneradores de 5,7 megavatios. La promotora de ambos proyectos es Parque Eólico Barbanza S.A.
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