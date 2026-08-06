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El ilusionista gallego Pedro Volta 'aterrizará' en Ribeira con su espectáculo 'Magic Space'

La propuesta combina magia y tecnología con una simulación virtual de la mítica misión Apolo II

Se trata de un show interactivo que ya recorrió teatros de China, Estados Unidos o Australia

El ilusionista gallego Pedro Volta.

El ilusionista gallego Pedro Volta. / Pedro Volta

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Suso Souto

Ribeira

El prestigioso ilusionista gallego Pedro Volta aterrizará el 4 de octubre en Ribeira con su espectáculo Magic Space. Será en el auditorio municipal, a las 18.00 horas, y las entradas (10 euros) saldrán a la venta el 17 de agosto.

El espectáculo combina magia y tecnología con una simulación virtual de la mítica misión Apolo II. Se trata de un show interactivo que ya recorrió los principales teatros de Galicia, China, Estados Unidos o Australia.

La edil de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro, en la presentación del espectáculo.

La edil de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro, en la presentación del espectáculo. / Cedida

El universo está lleno de misterios por descubrir: viajes interestelares, agujeros negros, la llegada a Marte y multiversos donde el tiempo es relativo. Pedro Volta presenta esta propuesta en un formato moderno y urbano. Utilizando una gran pantalla, sorprende al público con efectos mágicos innovadores y muestra un artefacto inspirado en la NASA con el que simula los entrenamientos de los astronautas antes de su viaje al espacio.

Pedro Volta es un mago que trasciende los límites de lo convencional con su arte fascinante. Su espectáculo, imbuido de un aire futurista y conceptual, se inspira en películas y series de ciencia ficción, explorando temas como la conquista del espacio y la física cuántica.

A través de una fusión magistral de diferentes disciplinas del ilusionismo, desde la magia de cerca hasta efectos deslumbrantes en grandes escenarios, Pedro busca generar una experiencia única en cada espectador. 

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En el programa de televisión Got Talent, Pedro Volta entusiasmó al público con un espectacular número de ilusionismo creado con una cabina de telepresencia que dejó con la boca abierta a Flo y consiguió el sí de Risto.

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