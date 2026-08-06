La terrorífica andaina de 8 km que causa furor en Rianxo acumula ya 800 inscritos dispuestos a morir de miedo

La Sociedad Deportiva Barbantia Roda, que preside Manuel Gómez, organiza para el próximo sábado 15 de agosto la octava edición de la Andaina da Santa Compaña, un multitudinario y terrorífico evento que cada año desata pasiones y para el que, a día de hoy, hay inscritas ya 800 personas.

Este año se ha vuelto a limitar la participación a 1.600 personas, después de que hace tres años se desbordasen las previsiones con la asistencia de 2.600 almas. Una situación que obligó entonces a hacer parones intermitentes en el itinerario porque se producían atascos en el tramo central de esta ruta circular de 8 kilómetros.

Es en ese punto central, de unos mil metros, ubicado en pleno bosque, en la zona conocida como O Camiño do Vixiante, donde los andariegos deberán dejar atrás sus miedos para superar un tramo de animación en el que medio centenar de actores les abordarán sembrando el terror a su paso. Por supuesto, el resto del camino será también de todo, menos tranquilo.

La salida tendrá lugar a las once de la noche en el área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña. Desde allí, los participantes harán un itinerario circular que les llevará al mirador del Castro Barbudo, a la Cruz do Raio (un lugar llamado así por el crucero que se instaló donde hace años murió un hombre alcanzado por un rayo), a la aldea de Ourille y, de nuevo, a Campo Maneiro.

Se prevé que la andaina concluya en torno a las dos o a las tres de la madrugada. Y en su recorrido, los participantes pasarán dos veces por el terrorífico tramo de animación.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el mismo día o hasta que se agoten las plazas, y el precio es de 3 euros para niños y de 5 para adultos. Las camisetas conmemorativas cuestan 10 euros.

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La ruta es de dificultad baja. Se recomienda acudir con linternas y calzado adecuado... y no mirar atrás. Ese día los no-muertos no estarán de parranda. Estarán de andaina.