La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros
Las conselleiras Fabiola García y Marta Villaverde asistirán a la cita gastronómica
Tan solo una semana después de la exitosa Festa do Percebe, la parroquia ribeirense de Aguiño se prepara para acoger este domingo 9 otra cita gastronómica plenamente consolidada en el calendario estival de Galicia: la Festa da Navalla, que alcanza su décima edición.
La inauguración tendrá lugar al mediodía en la zona portuaria y contará con la asistencia de las conselleiras de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y de Mar, Marta Villaverde, y de la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.
La organización, a cuyo frente está Julio Abraldes, presidente de la comisión de fiestas y en la que están implicadas medio centenar de personas, prevé servir 600 kilos de producto.
Las raciones de navajas a la plancha, de unos 400 gramos, costarán 14 euros. El año pasado se despacharon 1.200 raciones en una jornada en la que se agotaron las existencias.
Además de las preciadas navajas de Aguiño (que los 40 navalleiros de la cofradía capturarán en apnea en las concesiones de Castro-Catía) se servirán 250 kilos de sardinas y 700 raciones de empanadas de carne y de atún.
La animación musical correrá a cargo del grupo de gaitas Arume, Chiña y Tabernarias.
Los tiques estarán a la venta a partir de las diez de la mañana.
- Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
- La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
- National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
- Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
- Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años