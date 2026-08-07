Herido un vecino de Ribeira que saltó por la ventana al incendiarse la cocina

Un hombre resultó herido este viernes en Ribeira al saltar por la ventana tras declararse un incendio en la cocina de su vivienda. El suceso se produjo a las siete y veinte de la tarde en el inmueble ubicado en el número 66 de O Touro.

En la casa se encontraban una mujer y sus dos nietos. Uno de ellos estaba cocinando y al plantar fuego en la sartén intentó apagarlo con agua, lo que provocó que las llamas alcanzasen el extractor.

El hombre se asustó y saltó por una ventana desde una altura de tres metros, resultando lesionado en un pie. El herido fue trasladado en ambulancia al hospital del Barbanza.

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Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la policía nacional y bomberos de Boiro.