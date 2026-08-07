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Herido un vecino de Ribeira que saltó por la ventana al incendiarse la cocina

El suceso se produjo a las siete y veinte de la tarde en el inmueble ubicado en el número 66 de O Touro

Bomberos en el exterior de la vivienda

Bomberos en el exterior de la vivienda / ECG

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Suso Souto

Ribeira

Un hombre resultó herido este viernes en Ribeira al saltar por la ventana tras declararse un incendio en la cocina de su vivienda. El suceso se produjo a las siete y veinte de la tarde en el inmueble ubicado en el número 66 de O Touro.

En la casa se encontraban una mujer y sus dos nietos. Uno de ellos estaba cocinando y al plantar fuego en la sartén intentó apagarlo con agua, lo que provocó que las llamas alcanzasen el extractor.

El hombre se asustó y saltó por una ventana desde una altura de tres metros, resultando lesionado en un pie. El herido fue trasladado en ambulancia al hospital del Barbanza.

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Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la policía nacional y bomberos de Boiro.

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