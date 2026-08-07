Noia ambienta as rúas esta fin de semana con concertos, feira de oportunidades, concentración moteira e visitas teatralizadas
Pili Pampín actúa este venres na Festa da Milagrosa de Barro
A alameda acolle a Pup-Up, con tobogán de auga para os cativos
O Concello de Noia afronta unha das fins de semana con maior actividade deste verán, cun amplo calendario de propostas que se desenvolverán en diferentes puntos do municipio.
Comercio local, música en directo, festas populares, actividades para toda a familia e a XVII Concentración Motera Ría de Noia coinciden durante tres xornadas nas que a actividade se estenderá por diferentes puntos da vila e das parroquias.
A programación comezou este venres coa apertura na alameda da feira de oportunidades do comercio local, Pop Up, impulsada por Noia Histórica, que se desenvolverá ata o domingo.
A iniciativa reúne comercio e actividades complementarias, entre elas un tobogán de auga, unha sesión vermú con DJ, un sorteo dun sancosmeiro e un photocall infantil.
Ademais, as persoas que realicen as súas compras durante a fin de semana poderán recibir unha bolsa de tea reutilizable ata fin de existencias.
A música terá tamén un importante protagonismo dentro do programa Rúas Vivas. Este venres, ás 21.00 horas, The Cods actuará na Praza do Tapal, mentres que o domingo, tamén ás 21.00 horas, será a quenda de Embrío no Malecón de Gasset, cunha proposta baseada en versións en galego de temas de Pink Floyd.
A actividade chegará igualmente ás parroquias coa celebración da Festa da Milagrosa de Barro, que contará durante o venres con música tradicional, sesión vermú, inchables, baile e zumba, ademais da actuación de Pili Pampín ás 23.15 horas. O sábado continuará a programación festiva cun campionato de chave.
Tamén se celebrarán durante esta fin de semana as Festas da Peregrina, que o sábado contarán coa actuación de Glasgow 15 ás 23.00 horas. O domingo celebrarase a procesión e a mexilloada será ás 13.00 horas.
Outro dos grandes focos de actividade será a XVII Concentración Motera Ría de Noia, que se desenvolverá durante o venres, o sábado e o domingo cun extenso programa de rutas, música, exhibicións e actividades.
Entre as propostas destacan a exhibición gratuíta de stunt do sábado, a actuación de La Gran Batucada, o campionato de EscalaBirras, a ruta nocturna de antorchas, os fogos artificiais en lembranza dos moteiros falecidos, o toro mecánico e as diferentes rutas que percorrerán Noia e outros municipios da contorna.
Noia na noite
A noite do sábado chegará ademais unha das novidades da programación deste verán: a primeira edición de Noia na noite, unha proposta que convida a veciñanza e visitantes a descubrir a vila desde outra perspectiva.
Durante a noite desenvolveranse concertos, teatro, visitas teatralizadas e outras actividades culturais, ao tempo que diferentes edificios emblemáticos e espazos de Noia contarán cunha iluminación especial. A proposta completarase coa apertura nocturna de museos e outras iniciativas destinadas a encher de actividade diferentes puntos da vila.
O tenente de alcalde e responsable do programa Rúas Vivas, Manolo Seijas, amosouse «moi satisfeito con como está funcionando a programación deste verán e, sobre todo, coa resposta da xente».
«Estamos vendo unha Noia con actividade practicamente todos os días, con propostas moi diferentes e cunha participación moi boa tanto da veciñanza como das persoas que nos visitan», sinalou.
Seijas enmarcou este traballo dentro de Dinamiza Noia, «a campaña coa que nos comprometemos desde o Goberno municipal para dar vida á vila e dinamizar a actividade social e económica de Noia».
«Non se trata só de organizar actividades. Queremos que haxa xente nas rúas, que se merque no noso comercio, que se consuma na nosa hostalería e que sempre haxa un motivo máis para vir a Noia e quedar en Noia», concluíu o tenente de alcalde.
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