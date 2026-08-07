Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest
Miguel Mosteiro maridou catro caldos da adega Cazapitas con xoubas de Rianxo, mexillóns, polbo e tarta de San Ramón
A programación continúa este venres na adega Entre os ríos da Pobra
Máis dun milleiro de persoas participaron este xoves nas primeiras actividades do Boviño Wine Fest, unha mostra que vai moito máis alá da enoloxía e na que participan dez adegas ao redor dun amplo abano de actividades.
A cita, promovida por A Pousada Producións co apoio da Deputación da Coruña e os concellos de Boiro e Rianxo, desenvolverase ata este domingo en varias paraxes do Barbanza.
Nesta terceira edición participan as adegas Antonio Portela Vinhos do Mare, Terras Mancas, Cancelada, A man de Prado (Pagos de Brigante), Castrobrey, Iria Otero, Entre os ríos, Castellun Augusti, Cazapitas e Rilo.
As actividades (salvo as do domingo, son de pago e as entradas poden adquirirse a traves da web a pousada.eu) comezaron o xoves no Pazo do Martelo, en Rianxo, da man da adega Cazapitas: unha cata comentada de catro dos seus viños.
Os caldos foron maridados con catro pratos elaborados polo chef Miguel Mosteiro: xoubas de Rianxo, polbo, mexillóns e tarta de San Ramón de Bealo. En total repartíronse 600 racións.
A animación musical correu a cargo de Aum Reggae Band.
Os asistentes participaron tamén nun roteiro literario da man de Quico Cadaval, diante das casas dos escritores Raafel Dieste, Castelao e Manuel Antonio.
Este venres as actividades trasládanse á Pobra, onde ás oito da tarde haberá un roteiro guiado polos viñedos da adega Entre os ríos a cargo de José Crusat e unha cata de catro dos seus viños, con degustacións gastronómicas realizadas por Luis Arijón (do restaurante Nojira, da Pobra).
Nesta ocasión o chef elaborará unha ensalada de tomate con ventresca, lomo de sardiña curado, mexillóns en escabeche cunha ensaladilla de apionabo e unha xelatina de viño branco con froitos vermellos. Logo actuará Calequi y Las Panteras.
Este sábado 8 a actividade terá lugar ás 12.30 horas no Pazo de Goiáns, onde Juanjo Figueroa impartirá unha charla sobre o presente e o horizonte das adegas galegas.
Ás 13.30 horas haberá unha cata musical de catro viños das adegas participantes con degustación de mexillóns en escabeche. E xa pola tarde terán lugar unha cata poética, ás 20.00 horas, da man de María Lado, e o espectáculo Viño + humor, do humorista Carlos Blanco.
Así mesmo, os visitantes poderán catar os caldos das adegas participantes no Túnel do Viño, con máis de vinte referencias.
O domingo 9 continuarán as actividades no Pazo de Goiáns ao mediodía coa celebración do Día do viño con sombreiro, unha xornada aberta ao público que incluirá unha homenaxe ao adegueiro Luis Sande Lage, e rutas histórico-botánicas polo Pazo de Goiáns.
Ás 13.00 horas celebrarase unha Cata Monumental e actuará A Banda da Balbina. Os asistentes poderán degustar gratis as dúas grandes paellas que cociñará Javier Santamaría. A organización prevé unha asistencia dunhas 800 persoas.
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