El marisco de Muros-Noia desova y crece rápido, anticipando una campaña de otoño prometedora

En solo cinco meses, los mariscadores y mariscadoras de la ría de Muros-Noia han pasado del pesimismo al optimismo. Eso sí: moderado. Y es que, tras haber tenido que renunciar a reiniciar la campaña el pasado mes de marzo, cuando más de 30 muestreos constataron una mortandad del 98% de la almeja babosa, el 90% del berberecho y el 65% de la almeja japónica, la próxima, la del otoño, se presenta "buena". Aunque, de nuevo, con matices: "teniendo en cuenta la situación de la que venimos", dice Francisco Pérez Villanueva, presidente de la agrupación de marisqueo a pie.

Algo de bueno tenían que tener las intensas lluvias del invierno: tras ellas, el marisco desova mucho. "Ahora hay mucho marisco y está creciendo muy rápido. A un ritmo que no es habitual. Bastante más que otros años", explica Pérez. Y ello se debe a que este verano hay alternancia de vientos del nordeste y del sur, lo que propicia el afloramiento de nutrientes.

Estos vientos empujan el agua templada de la superficie mar adentro, dando lugar a que suba el agua fría del fondo del mar, cargada de sales minerales y nutrientes para las plantas microscópicas de las que, a su vez, se alimentan los bivalvos.

"A estas alturas será difícil que se tuerza la situación para la campaña del otoño; cosa distinta será cómo se presente luego el invierno y qué consecuencias puedan volver a tener las lluvias y las riadas de cara a la campaña del año que viene", indica Pérez.

Prudencia y mucho trabajo

De momento, el sector se muestra prudente a la espera de los muestreos que se realizarán durante todo el mes de agosto. Pero los profesionales del marisqueo de Muros-Noia no se encomiendan solo a la fe y a la esperanza; también al trabajo. Cada mes siembran casi cien mil unidades de berberecho y otras tantas de almeja babosa, y más de cien mil de almeja japónica.

Mariscadores y mariscadoras, este lunes sembrando cien mil unidades de berberecho en el arenal de Testal. / Cedida

También están retirando algas de los bancos de Testal, Broña y Esteiro, y conchas (unas cuatro toneladas por jornada). Además, en los próximos días trasladarán berberecho de zonas donde su crecimiento es bajo (como A Barquiña o Saíñas, que son los bancos donde primero muere el marisco, porque son los más próximos al río y, por tanto, los primeros afectados por las riadas y la consecuente bajada de la salinidad) a otras más productivas.

Mariscadores y mariscadoras de Muros-Noia acondicionando el banco de Esteiro para sembrar marisco. / Cedida

De modo que, en principio, todo apunta a que el próximo mes de octubre comenzará lo que se espera como "una buena campaña" en la ría de Muros-Noia. Así lo esperan los 1.200 profesionales del marisqueo a flote y los 470 del marisqueo a pie de las cofradías de Noia, Muros, O Porto do Son y Portosín. Sería al fin una buena noticia para un sector que lleva tiempo sumido en una profunda crisis.

Una crisis que provocó que muchos mariscadores y mariscadoras buscasen trabajo en otros ámbitos. Una crisis cuyas huellas ya son visibles. En la última convocatoria para el marisqueo en la cofradía de Noia se ofertaron 37 plazas, de las que quedaron vacantes 5. Puede parecer un porcentaje muy pequeño. Y lo es. Pero no si se compara con las convocatorias de hace diez años, cuando se ofertaban 70 plazas... y se presentaban 300 personas.