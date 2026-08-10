Orquestra Mondragón, Efecto Mariposa, Tributo a Joaquín Sabina e moito talento local no cartel do San Bartolomeu de Noia
Noemí Fábregas, organizadora dun exitoso mercadiño solidario, será a pregoeira dos festexos, que se celebrarán do 21 ao 26 des mes
O Concello de Noia fai este ano unha forte aposta polo talento local na programación das festas de San Bartolomeu, que se celebrarán do 21 ao 26 deste mes de agosto.
Na presentación participaron, xunto ao alcalde, Francisco Pérez, e o edil de Festexos, Manolo Seijas, representantes de Momboi, Troula na Barquiña, A Misela e a Banda de Música de Noia, así como o artista emerxente Dyrkyzzz.
Serán seis días de festa, un máis que na pasada edición, coa ampliación da programación ata a xornada de San Roque, nos que convivirán tradición, verbenas, música en directo, deporte, propostas infantís, sesións vermú e novos formatos.
O pregón, que terá lugar o venres 21 ás 13.00 horas no palco da música, correrá este ano a cargo de Noemí Fábregas, promotora do I Mercadiño Solidario de Pascua de Noia, unha iniciativa que conseguiu mobilizar a sociedade noiesa e recadar máis de 22.000 euros para a investigación contra o cancro metastásico.
Sobre a súa elección, Manolo Seijas destacou que «foi unha persoa que conseguiu unir todo o pobo ao redor dunha boa causa. Comercio, empresas, hostalería e veciñanza xuntáronse para arroupar unha iniciativa que, ademais de conseguir unha recadación extraordinaria, acabou sendo recoñecida co Premio CRIS 2026 na categoría de Iniciativa Solidaria».
O concelleiro sinalou que a elección de Fábregas como pregoeira pretende ser tamén «un recoñecemento a todas as persoas que fixeron posible aquela mobilización e á capacidade que ten Noia de unirse cando hai unha boa causa detrás».
A programación diúrna completarase coas tradicionais bombas de palenque, dianas e alboradas, o Día da Bicicleta, exhibicións de taekwondo, o Concurso de Pesca Náutica Andrade e o Torneo Portus Apostoli.
Pola noite A Misela dará un concerto na Praza do Tapal ás 22.30; a orquestra Claxon actuará ás 22.00 na Praza do Tapal e ás 01.30 na alameda; e Treixadura actuará á medianoite na alameda.
O sábado haberá verbena coa orquestra Origen ás 22.30 na alameda; concerto de Momboi ás 22.30 na Praza do Tapal; concerto de Efecto Mariposa á medianoite na alameda; verbena coa orquestra Origen ás 01.30 na alameda; e sesión musical a cargo do DJ Hot Cues ás 02.30 na alameda.
A Festa da Empanada, unha das citas do domingo
A Festa da Empanada regresará o domingo 23 ao Campo da Feira como unha das citas singulares desta edición. Comezará ás 13.00 horas e estará acompañada polo concerto da Banda de Música de Noia, antes de dar paso, ás 14.00 horas, á sesión vermú con Juan do Tractor.
Pola noite actuará a orquestra Mondragón ás 22.30 na alameda; a esa mesma hora actuará na Praza do Tapal Leite con Jalletas. E á medianoite Conductores Suicidas ofrecerá na alameda o Tributo a Joaquín Sabina.
O día grande de San Bartolomeu, o luns 24, manterá o seu carácter máis tradicional coa misa na súa honra ás 20.00 horas en San Martiño e a posterior procesión. Durante esa xornada haberá tamén festa infantil na alameda, dianas e alboradas e, pola noite, verbena coa orquestra París de Noia, ademais da actuación de Dani Barreiro & Friends na Praza do Tapal.
A partir da medianoite a disco móbil CDC animará a alameda.
A programación continuará o martes 25 cun festival benéfico a cargo da Escola de Danza Oitos. A Praza do Tapal acollerá unha noite dedicada á música urbana, que abrirá o noiés Dyrkyzzz ás 22.30 horas e continuará con Xian Pais, o DJ Borja Solla e Lgido.
O mércores 26 volverá ter protagonismo a Banda de Música de Noia. Xa pola tarde, a partir das 20.00 horas, terán lugar a misa e a procesión na honra de San Roque.
A última noite contará con Troula na Barquiña ás 22.00 horas na Praza do Tapal e coa orquestra Kubo desde as 22:30 horas na alameda. Á medianoite terá lugar o tradicional espectáculo de fogos artificiais, mentres que a programación do Tapal continuará ás 00.30 horas coa Noite de Berros, con David Amor, que porá o punto final a seis días de celebración.
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