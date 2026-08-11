Susto de madrugada en A Pobra do Caramiñal después de que un coche acabase en el mar en la zona del puerto deportivo. El suceso se produjo alrededor de la 1.30 horas de esta madrugada y el conductor consiguió salir del vehículo por sus propios medios y alcanzar tierra a nado.

El coche, sin embargo, quedó completamente hundido en el agua, lo que obligó a movilizar un dispositivo de emergencia para controlar la situación y evitar un posible vertido de combustible.

Un coche acaba en el mar de madrugada en A Pobra y el conductor logra salir a nado / CEDIDA

Tras recibir el aviso, Gardacostas de Galicia movilizó el auxiliar de rescate rápido del buque Irmáns García Nodal, que se encontraba atracado en el puerto comercial de A Pobra do Caramiñal.

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El operativo se centró también en controlar el entorno del vehículo hundido. Los equipos desplegaron barreras anticontaminación alrededor del coche, cercándolo contra la zona del muelle con el objetivo de contener cualquier posible derrame de combustible.