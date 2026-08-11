Un paraíso a las puertas de Santiago: en Corrubedo habitan 13 de las 14 especies de anfibios que hay en Galicia y la mitad de las de reptiles

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, presentó este martes en Ribeira la Guía dos anfibios e réptiles do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Se trata de una publicación pionera de la Xunta que tiene como objetivo poner en valor este ecosistema único en Galicia para la conservación y la observación de estas especies.

La guía, elaborada por el profesor e investigador de la Universidade da Coruña Pedro Galán, recoge los resultados de más de tres décadas de seguimiento científico en dicho espacio natural.

El trabajo incluye fichas detalladas de cerca de 30 especies, con fotografías de sus distintos estados de desarrollo, mapas de distribución o claves de identificación para los casos más complejos, como pueden ser las puestas y las larvas de los anfibios.

Según los datos recogidos en la publicación, en el parque natural y en su entorno inmediato están presentes 13 de las 14 especies de anfibios que habitan en Galicia —el 93% del total— y otras 13 de las 26 especies de reptiles —el 50%—.

Esta riqueza convierte a Corrubedo, según destacó Marisol Díaz, en uno de los enclaves de mayor interés del país para la conservación y la observación de estos animales.

Destacan especialmente la presencia del sapo de esporóns (Pelobates cultripes) y la tortuga común (Emys orbicularis) por ser las especies más amenazadas de anfibios y reptiles, respectivamente. Además, incorpora también tres grupos de tortugas marinas, lo que constata que el ámbito natural del parque no acaba estrictamente en la línea de costa.

No en vano, en Corrubedo coinciden especies de tres grandes procedencias biogeográficas: eurosiberianas, mediterráneas y endémidas del noroeste ibérico.

La posición del parque, en la fachada atlántica central de Galicia, es la que convierte este espacio natural precisamente en un punto de encuentro entre faunas diferentes.

La directora xeral destacó este documento como "un trabajo pionero y de gran valor para la biodiversidad gallega, ya que hasta hace bien poco estas especies apenas despertaban interés en la sociedad, más allá del desagrado o el temor que en ocasiones llegaban a suscitar".

Además, subrayó el compromiso del Gobierno gallego con la divulgación y la conservación del patrimonio natural y recordó que esta publicación no solo sirve como guía de identificación para las personas visitantes del parque natural, sino que también recoge información relevante sobre la biología, los hábitats, la distribución o el estado de conservación de cada especie.

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La guía, editada por la Xunta, estará disponible para su consulta y descarga a través de la página web de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.