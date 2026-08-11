Viento en popa a toda vela: el turismo náutico ya generó en lo que va de verano 2,2 millones en las villas marineras

Los puertos autonómicos de Galicia recibieron durante la primera mitad del verano cerca de 1.800 embarcaciones en tránsito, que generaron unos ingresos en el sector auxiliar vinculado a la náutica de recreo en las villas marineras de casi 2,2 millones de euros.

La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, visitó este martes el puerto de Muros, que fue el que más barcos en tránsito registró durante los meses de junio y julio.

Botana explicó que, según los datos registrados por los gestores de los puertos deportivos autonómicos, en lo que va de verano atracaron en los 30 puertos deportivos que gestiona la Xunta de Galicia 1.778 barcos de turistas náuticos.

El puerto de Muros fue el que más tránsitos recibió, con un total de 230. En concreto, 124 en el mes de julio y 106 en junio. Le siguen los de Viveiro, con 205, y Combarro (Poio), con 204.

Tal como indicó la presidenta de Portos, estas cifras se mantienen en parámetros muy similares al año pasado y confirman el auge del turismo náutico en Galicia desde la pandemia.

“Estamos, por lo tanto, fidelizando la llegada de tránsitos y, como trasladan los gestores náuticos que los acogen, se están ampliando las estancias, llegando el promedio de pernoctas a casi 6 noches”, explicó Botana.

Las asociaciones de náutica de Galicia, con las que Portos de Galicia mantiene estrecha comunicación, cifran en 4 pasajeros y 50 euros por pasajero y día el promedio de gasto de los turistas náuticos que llegan a la comunidad.

De ese modo, se estima un volumen de negocio generado en el entorno directo de los turistas náuticos en este principio de verano de unos 2,2 millones de euros.

Finalmente, Natalia Botana puso en valor el esfuerzo de los gestores de los puertos deportivos y ratificó la "plena disposición de la Xunta de Galicia para colaborar con ellos y continuar incrementando la calidad de las instalaciones y los servicios, haciendo de la calidad la señal de identidad de la náutica gallega, a nivel nacional e internacional".

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Botana estuvo acompañada por la alcaldesa de Muros, María Lago; el patrón mayor de la localidad, Daniel Formoso; y Rosario Medina, gerente de Marinas Muport.