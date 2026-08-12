Muros se vuelca con el Grand Prix: pantalla gigante para vivir en directo su aventura en TVE
La emisión del programa de TVE se podrá seguir desde la Praza do Mercado, donde el Concello instalará una pantalla gigante
Muros se prepara para vivir una de las grandes citas de su verano. El próximo lunes 17 de agosto, el municipio será protagonista del Grand Prix del Verano de TVE y la celebración se trasladará también a las calles, con la instalación de una pantalla gigante en la Praza do Mercado para que vecinos y visitantes puedan seguir juntos la aventura del equipo muradano.
A pesar de que la grabación ya se ha realizado y los vecinos que han participado en ella conocen el resultado final, el resto tendrá que esperar hasta el lunes para descubrir qué pueblo ganará el enfrentamiento en La 1.
La emisión comenzará a las 21.30 horas y el Concello invita a todos los vecinos a juntarse y acercarse a la plaza para "rir, animar e pasar un bo rato vendo ao equipo de Muros" durante las pruebas del popular concurso televisivo.
¿Alguien dijo Mario Vaquerizo?
La Praza do Mercado se convertirá así en el punto de encuentro para seguir la participación de Muros en uno de los programas más populares del verano.
La cita llega después de que la participación del municipio en el Grand Prix del Verano haya despertado gran expectación entre la población local. Muros se enfrentará a Blanca (Murcia) en una noche en la que los vecinos podrán comprobar finalmente cómo se desenvuelve el equipo muradán.
Más allá del resultado, hay otras preguntas que se han repetido entre los vecinos durante las últimas semanas: ¿Quién será el padrino de Muros?, ¿Y el de Blanca? o también si Muros volverá a participar o no en el programa si logra colarse entre los pueblos con mejores resultados.
Según ha podido saber La Opinión de Murcia, periódico del mismo grupo editorial que El Correo Gallego, parece ser que el padrino de Muros será el cantante Mario Vaquerizo. Por su parte, la periodista y presentadora Lourdes Maldonado será la madrina del municipio murciano.
Cortes de tráfico durante la instalación
Desde el Concello de Muros informan que la instalación de la pantalla gigante obligará a realizar cambios en la circulación durante la jornada del lunes.
En concreto, la rúa Axesta permanecerá cortada al tráfico hasta el Mercado, más su bajada, desde las 14.00 horas hasta que finalice la emisión del programa.
- «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
- Más de una docena de detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto