Muros se vuelca con el Grand Prix: pantalla gigante para vivir en directo su aventura en TVE

Muros se prepara para vivir una de las grandes citas de su verano. El próximo lunes 17 de agosto, el municipio será protagonista del Grand Prix del Verano de TVE y la celebración se trasladará también a las calles, con la instalación de una pantalla gigante en la Praza do Mercado para que vecinos y visitantes puedan seguir juntos la aventura del equipo muradano.

A pesar de que la grabación ya se ha realizado y los vecinos que han participado en ella conocen el resultado final, el resto tendrá que esperar hasta el lunes para descubrir qué pueblo ganará el enfrentamiento en La 1.

La emisión comenzará a las 21.30 horas y el Concello invita a todos los vecinos a juntarse y acercarse a la plaza para "rir, animar e pasar un bo rato vendo ao equipo de Muros" durante las pruebas del popular concurso televisivo.

¿Alguien dijo Mario Vaquerizo?

La Praza do Mercado se convertirá así en el punto de encuentro para seguir la participación de Muros en uno de los programas más populares del verano.

La cita llega después de que la participación del municipio en el Grand Prix del Verano haya despertado gran expectación entre la población local. Muros se enfrentará a Blanca (Murcia) en una noche en la que los vecinos podrán comprobar finalmente cómo se desenvuelve el equipo muradán.

Más allá del resultado, hay otras preguntas que se han repetido entre los vecinos durante las últimas semanas: ¿Quién será el padrino de Muros?, ¿Y el de Blanca? o también si Muros volverá a participar o no en el programa si logra colarse entre los pueblos con mejores resultados.

Según ha podido saber La Opinión de Murcia, periódico del mismo grupo editorial que El Correo Gallego, parece ser que el padrino de Muros será el cantante Mario Vaquerizo. Por su parte, la periodista y presentadora Lourdes Maldonado será la madrina del municipio murciano.

Mario Vaquerizo / Archivo

Cortes de tráfico durante la instalación

Desde el Concello de Muros informan que la instalación de la pantalla gigante obligará a realizar cambios en la circulación durante la jornada del lunes.

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En concreto, la rúa Axesta permanecerá cortada al tráfico hasta el Mercado, más su bajada, desde las 14.00 horas hasta que finalice la emisión del programa.