Ribeira invita a los hombres a entrar en la cocina... para aprender y corresponsabilizarse

El chef Iñaki Bretal impartirá en Ribeira unos talleres de batch cooking dirigidos a hombres. Los organiza el Centro de Información á Muller (CIM) y los promueve la Consellería de Política Social e Igualdade.

Los participantes deberán ser mayores de 15 años y podrán asistir acompañados de cualquier familiar. Las clases se impartirán los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en la primera planta del mercado municipal, donde se sitúa el aula de cocina.

Es el tercer año que se organizan estos talleres de batch cooking con el objetivo de seguir avanzando en la corresponsabilidad en las tareas del hogar.

Esta acción formativa gratuita versará sobre una técnica de organización culinaria que consiste en destinar un par de horas de un solo día a cocinar y dejar listas las bases de las comidas que se consumirán a lo largo de toda la semana.

Habrá también hueco para reflexionar sobre las responsabilidades que asume cada persona en la unidad doméstica. "Estamos en una sociedad que avanza cada vez con paso más firme hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, si bien es cierto que hay muchas cuestiones que se nos atribuyen directamente a las mujeres, como las tareas del hogar, entre ellas, cocinar", dijo la edil de Igualdad, Ana Barreiro.

La concejala explicó que "precisamente por ello, organizamos estos talleres, para seguir trabajando en la corresponsabilidad. Van dirigidos a hombres (adolescentes o adultos), ya que creemos que es preciso educar en igualdad y hacerlo ya desde edades tempranas".

En la presentación participó también la directora del CIM, Loli Crujeiras, quien destacó que este curso "contribuye a la conciliación, y a una vida más saludable y más coparticipativa".

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Las plazas están limitadas a doce personas, por lo que se requiere inscripción previa a partir de este jueves 13 de agosto, llamando al número de teléfono 679 306 188 o a través del código QR que aparece en la cartelería de la actividad y que redirige a un formulario on line.