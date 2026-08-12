A Xunta financia con máis de 60.000 euros melloras no centro de día e na escola infantil de Outes
En ambas as instalacións renovaranse os pavimentos, entre outras actuacións
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, e o alcalde de Outes, Francisco Calo, asinaron os convenios de colaboración para que o Concello poida executar as obras de mellora no centro de día e na escola infantil.
A Xunta destina máis de 48.000 euros para que o Concello realice diversas actuacións no interior do centro de día. Algunhas das melloras contempladas son o pintado das paredes, instalación de novos pavimentos ou a renovación das proteccións da escaleira.
Neste sentido, Fabiola García lembrou que o pasado ano o Goberno galego tamén financiou obras neste recurso público que ascenderon a 20.000 euros.
A maiores, a conselleira e o alcalde asinaron outro convenio para realizar obras na escola infantil municipal neste período non lectivo. As actuacións ascenden a preto de 13.000 euros e permitirán mellorar o acceso exterior ao centro, cambiando a localización da entrada e reformando o pavimento.
O obxectivo, segundo explicou Fabiola García, é favorecer a comodidade das familias e ofrecer un espazo seguro e accesible.
Fabiola García recalcou que estes investimentos forman parte do compromiso da Xunta para ofrecer ás familias equipamentos adecuados e adaptados ás súas necesidades. Ademais, lembrou que será o Concello o encargado de executar e facer seguimento das obras en ambos os centros.
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