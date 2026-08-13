Boiro insta a Educación a cumprir o compromiso de arranxar o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro
O Goberno local advirte das "malas condicións" das instalacións e reclama que se executen os traballos que se acordaron hai seis anos
O tenente de alcalde de Boiro, Luís Ruiz; a concelleira de Ensino, Carmen Silva; e o edil de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, visitaron este xoves as instalacións do CEIP Santa María do Castro para poñer en valor as melloras realizadas no centro e demandar da Xunta de Galicia o arranxo do edificio de Infantil.
“No outono de 2020, logo de varias conversas sobre o mal estado das fachadas e problemas de humidade que presentaba o CEIP Santa María do Castro, chegouse a un acordo entre o Concello e a Xefatura Territorial da Consellería de Educación para o arranxo da envolvente do centro”, recordou o tenente e alcalde.
No ano 2021 o Concello levou a cabo unha actuación por importe de 114.000 euros para o arranxo do edificio principal do centro, comprometéndose a Delegación Territorial a arranxar o edificio pequeno.
“Dende entón foron numerosas as ocasións nas que, tanto por parte do Concello como pola dirección do propio centro, se demandou á Xefatura Territorial que levase a cabo a súa parte do acordo e arranxase a fachada exterior do edificio de infantil”, afirmou Luís Ruiz.
Seis anos despois daquel acordo, o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro presenta, segundo Ruiz, "unhas malas condicións para comezar o curso escolar 2026/2027".
“Fai uns meses o novo xefe territorial mantivo unha xuntanza co Goberno local de Boiro para coñecer as principais necesidades dos centros de ensino, e o arranxo deste edificio foi a primeira delas”, sinala o tenente de alcalde.
O Concello de Boiro demanda á Consellería de Educación "que cumpra co seu acordo e arranxe o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro.
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