Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Boiro insta a Educación a cumprir o compromiso de arranxar o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro

O Goberno local advirte das "malas condicións" das instalacións e reclama que se executen os traballos que se acordaron hai seis anos

Carmen Silva, Roberto Lojo e Luís Ruiz, nas instalacións do edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro.

Carmen Silva, Roberto Lojo e Luís Ruiz, nas instalacións do edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Boiro

O tenente de alcalde de Boiro, Luís Ruiz; a concelleira de Ensino, Carmen Silva; e o edil de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, visitaron este xoves as instalacións do CEIP Santa María do Castro para poñer en valor as melloras realizadas no centro e demandar da Xunta de Galicia o arranxo do edificio de Infantil.

“No outono de 2020, logo de varias conversas sobre o mal estado das fachadas e problemas de humidade que presentaba o CEIP Santa María do Castro, chegouse a un acordo entre o Concello e a Xefatura Territorial da Consellería de Educación para o arranxo da envolvente do centro”, recordou o tenente e alcalde.

No ano 2021 o Concello levou a cabo unha actuación por importe de 114.000 euros para o arranxo do edificio principal do centro, comprometéndose a Delegación Territorial a arranxar o edificio pequeno.

“Dende entón foron numerosas as ocasións nas que, tanto por parte do Concello como pola dirección do propio centro, se demandou á Xefatura Territorial que levase a cabo a súa parte do acordo e arranxase a fachada exterior do edificio de infantil”, afirmou Luís Ruiz.

Seis anos despois daquel acordo, o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro presenta, segundo Ruiz, "unhas malas condicións para comezar o curso escolar 2026/2027".

“Fai uns meses o novo xefe territorial mantivo unha xuntanza co Goberno local de Boiro para coñecer as principais necesidades dos centros de ensino, e o arranxo deste edificio foi a primeira delas”, sinala o tenente de alcalde.

Noticias relacionadas

O Concello de Boiro demanda á Consellería de Educación "que cumpra co seu acordo e arranxe o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
  2. «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
  3. La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
  4. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  5. Los viajes de fin de etapa cambian su rumbo en Santiago: las agencias digitales impulsan el Interrail y los 'Pasos de Ecuador' para celebrar el fin de etapa
  6. Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón
  7. El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira
  8. La ruta aérea Santiago-Nueva York consolidará su presencia en Lavacolla

Boiro insta a Educación a cumprir o compromiso de arranxar o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro

Boiro insta a Educación a cumprir o compromiso de arranxar o edificio de Infantil do CEIP Santa María do Castro

Remata en Zas a restauración da totalidade do Camiño Real, a calzada romana de Brandomil

Remata en Zas a restauración da totalidade do Camiño Real, a calzada romana de Brandomil

Tarta de queso y frambuesas sin horno: fácil, cremosa y con un resultado de pastelería

El TSXG reconoce como accidente de trabajo el desprendimiento de retina en un conductor de camión

El TSXG reconoce como accidente de trabajo el desprendimiento de retina en un conductor de camión

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo
Tracking Pixel Contents