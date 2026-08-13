Extinguido en Ribeira un incendio que arrasó 3.000 metros cuadrados de monte y obligó a cortar la vía AC-302

Un incendio declarado este jueves en Ribeira arrasó tres mil metros cuadrados de monte arbolado y obligó a cortar al tráfico la carretera que conecta este municipio con el de A Pobra en la zona de Moldes.

El fuego se originó a la altura del kilómetro 5 de la citada vía, en la parroquia de Oleiros. El inmediato despliegue de un amplio operativo de emergencias evitó que se desbordase la situación y acabase teniendo mayores consecuencias.

En los trabajos de extinción participaron, entre otros medios y efectivos, bomberos de Ribeira y de Boiro, el GAEM ribeirense, dos brigadas del distrito forestal, varias motobombas y un helicóptero.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local participaron en el control de tráfico hasta que se dio por extinguido el incendio, pasadas las cuatro de la tarde.