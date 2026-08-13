O Torneo Solidario Interparroquial de Boiro recada 9.885 euros para apoiar doentes de cancro infantil e xuvenil
Na xornada de deporte e solidariedade participaron a hostalería local e equipos de cada unha das parroquias
O IV Torneo Solidario Interparroquial celebrado o 27 de xuño en Vista Alegre (Boiro) logrou recadar 9.885 euros an beneficio da Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog).
O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou no acto de entrega xunto con Lara Buig e Marga Hermo, da organización, e Fran Allo e José de Jesús, de Asanog.
Foi unha xornada de deporte e solidariedade na que participaron a hostalería local e equipos de cada unha das parroquias. “Comezamos esta andaina fai catro anos e levamos recadados xa máis de 40.000 euros que contribúen a que Asanog poida desenvolver a súa actividade”, sinalan dende a organización.
Asanog é unha entidade que presta apoio económico, psicolóxico e de acompañamento a familias de nenos e nenas con cancro. Por parte da entidade agradeceron a implicación da organización, da administración local, das empresas colaboradoras e da veciñanza, “porque, cando un pobo se une, xorden cousas tan bonitas como esta”.
Pola súa parte, Marcos Fajardo sinalou que "dende o Concello de Boiro imos estar sempre ao lado de iniciativas como esta, que implica toda a sociedade boirense nunha tarde de deporte, fútbol e diversión para colaborar nunha boa causa”.
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
- La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Los viajes de fin de etapa cambian su rumbo en Santiago: las agencias digitales impulsan el Interrail y los 'Pasos de Ecuador' para celebrar el fin de etapa
- Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón
- El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira
- La ruta aérea Santiago-Nueva York consolidará su presencia en Lavacolla