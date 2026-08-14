Nueve helicópteros, cuatro aviones y trece brigadas combaten un incendio forestal en Lousame

Un intenso olor a humo se hizo notar a media tarde de este viernes en buena parte de la comarca del Barbanza a consecuencia de un incendio forestal que permanece activo en Lousame.

El fuego afecta a la parroquia de Lesende y se inició a las 17.32 horas. Según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, 2 técnicos, 9 agentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 3 palas, 9 helicópteros y 4 aviones.

En lugares como Ribeira no solo hay un intenso olor a humo, sino que también cae la ceniza en suspensión.

También en A Pobra estas circunstancias alertaron a muchos vecinos, que avisaron al Concello creyendo que había un incendio en el municipio. El Concello hizo público un comunicado en el que informa que el humo que se aprecia en A Pobra procede del incendio forestal de Lousame, arrastrado por el fuerte viento.

El Servizo de Protección Civil e Emerxencias pobrense permanece "vigilante" ante la situación.

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

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Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga ALume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.