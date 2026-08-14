Del salpicón de lirio al pez espada con espuma de patata trufada: el suculento menú de la feria Gastromar, de Ribeira

La Plaza de España de Ribeira acogerá del 20 al 23 de este mes de agosto la quinta edición de la feria Gastromar, con la que la patronal local promociona los productos pesqueros y marisqueros que entran por su lonja y se comercializan en su plaza de abastos.

Será, un año más, un excepcional escaparate de la calidad de productos de kilómetro cero de las especies más cotizadas y también de otras menos valoradas en el mercado, pero con un gran potencial culinario.

La cita fue presentada por el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude; la alcaldesa, María Sampedro; y el patrón mayor de la cofradía ribeirense, José Antonio Pérez.

En la carpa que se instalará en la Plaza de España los asistentes podrán degustar a precios muy asequibles distintas elaboraciones de lirio, sardina, pez espada, mejillones, sardinillas, navajas, camarones, almejas y pulpo.

Así, se podrán degustar Fish & chips con salsa de mostaza antiga e cremosa de chícharos ao pesto; salpicón de lirio e encurtidos; pizza margarita de sardiña e alioli de oliva negra; papillote de sardiñas e arroz de verduriñas; taquiños de peixe espada marinado con escuma de pataca trufada; un menú infantil a base de croquetas de mejillones y patatas fritas; empanada de atún; empanada de sardinillas; mexillóns cítricos con salsa chucrut; navallas á brasa con mojo verde; camarones; almejas a la marinera; y pulpo á feira.

Gastromar abrirá sus puertas de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 22.30 horas. Habrá showcookings destinados a los más jóvenes y también a las personas mayores de Agadea y de la residencia.

Para el público infantil habrá también talleres en los que aprenderán a identificar diversas especies de pescados y mariscos.

Entre los asistentes a la feria se sortearán cinco vales de compra de cien euros para gastar en establecimientos comerciales de Ribeira.

Para la organización de Gastromar, la patronal cuenta con la colaboración de la Consellería do Mar, el Concello de Ribeira, las cofradías de Ribeira y Aguiño, Pesca al Día, la Cooperativa do Mar Santa Uxía de Ribeira, la plaza de abastos,Talasa Barbanza y Jaldamar, entre otros.

Está previsto servir 120 kilos de lirio y una cantidad similar de sardina y de pez espada, así como 200 kilos de almejas y otros tantos de navajas. "El pulpo no se agotará", comentó José Antonio Pérez, quien destacó la importancia de esta feria "como escaparate de los productos del mar que se comercializan en Ribeira".

La alcaldesa destacó la "evolución progresiva" de Gastromar, añadiendo que "este año vuelve a dar otro salto de calidad".

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Asimismo, elogió "la firme apuesta de la patronal por esta cita, que nació con poca ayuda y hoy está consolidada y que, junto a nuestras fiestas gastronómicas, contribuye a promocionar los productos de calidad de nuestra lonja".