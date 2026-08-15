Estabilizado o incendio forestal que arrasou vinte hectáreas en Lousame
O lume comezou o venres ás 17.32 horas e deuse por controlado este luns ás 08.43
A Consellería do Medio Rural informou que o incendio forestal rexistrado o venres no concello de Lousame quedou estabilizado dende as 08.43 horas deste sábado.
Este lume comezou o venres ás 17.32 horas na parroquia de Lesende e, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de ao redor de 20 hectáreas.
Para a súa extinción mobilizáronse, polo de agora, 2 técnicos, 15 axentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 3 pas, 1 unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións.
A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Asemade, tamén está dispoñible para a súa descarga ALume, a app para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia.
Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085.
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