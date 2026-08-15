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Estabilizado o incendio forestal que arrasou vinte hectáreas en Lousame

O lume comezou o venres ás 17.32 horas e deuse por controlado este luns ás 08.43

Un dos helicópteros que participou na extinción do incendio forestal en Lousame.

Un dos helicópteros que participou na extinción do incendio forestal en Lousame. / Antonio Hernández

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Suso Souto

Lousame

A Consellería do Medio Rural informou que o incendio forestal rexistrado o venres no concello de Lousame quedou estabilizado dende as 08.43 horas deste sábado.

Este lume comezou o venres ás 17.32 horas na parroquia de Lesende e, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de ao redor de 20 hectáreas.

Para a súa extinción mobilizáronse, polo de agora, 2 técnicos, 15 axentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 3 pas, 1 unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Asemade, tamén está dispoñible para a súa descarga ALume, a app para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia.

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Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085.

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