El incendio de un vehículo afectó también a una hectárea de monte en Lousame
El coche ardió por completo cuando circulaba por el lugar de Xestoso, pero no hay que lamentar víctimas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Lousame
Bomberos de Boiro, junto con bomberos forestales y efectivos del GES de Noia, extinguieron en la tarde de este sábado un incendio forestal en la localidad de Xestoso, en Lousame.
Las llamas que se habían iniciado en un vehículo que circulaba por la zona y que resultó totalmente calcinado se propagaron a ambos márgenes de la vía, y afectaron a una masa forestal.
El fuego se inició minutos antes de las cuatro de la tarde y se dio por extinguido poco antes de las cinco. Se estima que ardió una superficie de una hectárea.
Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas. El fuego no llegó a afectar a una granja de vacas que hay en las inmediaciones.
- Santiago activa radares fijos en dos de los principales accesos a la ciudad
- 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
- Santiago y O Milladoiro, a 20 minutos de bici: Rueda inaugura la senda peatonal y ciclista que completa el eje de movilidad compostelano
- Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión
- Nueve helicópteros, cuatro aviones y trece brigadas combaten un incendio forestal en Lousame
- La casa de lujo más visitada de Galicia está en Santiago y cuesta 3,5 millones
- Fueron a Montalvo por el eclipse y el mar les regaló otro espectáculo: 'Fue una noche que vamos a recordar siempre
- «Lo pasamos genial»: la cara más vital del envejecimiento en Ames