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El incendio de un vehículo afectó también a una hectárea de monte en Lousame

El coche ardió por completo cuando circulaba por el lugar de Xestoso, pero no hay que lamentar víctimas

El vehículo resultó totalmente calcinado.

El vehículo resultó totalmente calcinado. / Bombeiros de Boiro

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Suso Souto

Lousame

Bomberos de Boiro, junto con bomberos forestales y efectivos del GES de Noia, extinguieron en la tarde de este sábado un incendio forestal en la localidad de Xestoso, en Lousame.

Las llamas que se habían iniciado en un vehículo que circulaba por la zona y que resultó totalmente calcinado se propagaron a ambos márgenes de la vía, y afectaron a una masa forestal.

El fuego se inició minutos antes de las cuatro de la tarde y se dio por extinguido poco antes de las cinco. Se estima que ardió una superficie de una hectárea.

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Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas. El fuego no llegó a afectar a una granja de vacas que hay en las inmediaciones.

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