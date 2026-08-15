O pregón dos laureados atletas da Pobra e o desfile de xigantes e cabezudos abriron as festas do Carme dos Pincheiros
Este domingo será a misa solemne, con posterior procesión acompañada da Banda Militar da Brilat
Os rapaces e rapazas da Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza protagonizaron este venres o pregón das festas do Carme dos Pincheiros na Pobra.
Máis de catro décadas de atletismo deixan un destacado palmarés nesta entidade, con dúas medallas en campionatos mundiais (unha de ouro e outra de bronce), tres en campionatos europeos (unha de ouro, unha de prata e unha de bronce), 78 no ámbito estatal e máis de 700 no galego.
O historial da asociación inclúe tamén 1 récord de Europa, 27 de España e 51 de Galicia.
Ao longo destes anos vestiron as cores da entidade deportistas que chegaron a ser internacionais ou conseguiron medallas en competicións internacionais, como Lidia Parada, Ana Peleteiro, Fabián Vidal, Lara Iglesias, Lucas Vázquez, José Santamaría e Manuel Parada.
A troula na Pobra comezou co desfile de xigantes e cabezudos, que volveron saír ás rúas na tarde desde sábado, na que tamén se celebran os San Juerguines, con Festa da Auga, música.
Este domingo a Banda de Música de Noia, a Banda de Gaitas de Calo, o Grupo de Gaitas Xiada, Os Caraveiros, o Grupo de Gaitas Os Arghalleiros e Queicoa serán as encargadas das alboradas.
A continuación, desfilará a Banda Militar da Brilat de Figueirido, que ofrecerá un concerto.
Ás 18.30 horas oficiarase unha misa solemne cantada polo Coro Lauda Sión en honor da Virxe do Carme, seguida de procesión, acompañada pola Banda Militar da Brilat e a Banda de Música de Noia.
A verbena correrá a cargo da orquestra Panorama City e disco móbil Chocolate.
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