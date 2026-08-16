Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
El menú-degustación incluía mejillones al vapor, en vinagreta de cítricos y nube de trufa, en empanada y, de postre, en coulant
Se despacharon 1.800 raciones de cada una de las cuatro especialidades
La Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz (Boiro) sigue siendo una de las citas gastronómicas más multitudinarias del Barbanza. La decimoctava edición, celebrada este domingo, reunió a miles de personas, que en apenas tres horas agotaron todas las existencias.
La carpa instalada en la zona portuaria se abrió al mediodía, y a las tres de la tarde ya no quedaba producto. El menú-degustación (que costaba 12 euros) incluía cuatro raciones: mejillones al vapor, en vinagreta de cítricos y nube de trufa, en empanada y, de postre, coulant de mejillón y golfo de la ría.
Se despacharon 1.800 raciones de cada una de las cuatro especialidades del menú elaborado por el chef Xabi Fernández y servido por un equipo de 41 personas.
Los asistentes tenían la opción de adquirir el plato conmemorativo por 8 euros (18 con el menú). La jornada estuvo amenizada por el grupo folclórico O Ar de Loureda.
"Cada año vamos mejorando, innovando y ampliando. En la pasada edición despachamos 1.500 raciones de cada especialidad; el próximo serviremos 2.100. Pero lo más importante es que lo hacemos con las máximas garantías sanitarias y con riesgo de intoxicación cero", señala Xabi Fernández, chef del restaurante Chicolino, encargado del catering.
"La seguridad del control de la cadena de frío en la conservación, el transporte, la elaboración y la manipulación de los productos es máxima desde que salen de las cámaras hasta que llegan a las mesas", explica.
La Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz fue inaugurada por el alcalde, José Ramón Romero, y por la diputada provincial Rosa Ana García.
El Concello de Boiro adquirió más de 3.000 kilos de mejillones para repartir entre los establecimientos hosteleros, que durante toda la semana sirvieron tapas gratuitas de este producto en distintas elaboraciones. La organización estima que en esta fiesta se repartieron unas 8.000 raciones de mejillones.
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