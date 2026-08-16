Muertos de miedo... y de risa: así vivieron 1.540 almas la terrorífica Andaina da Santa Compaña de Rianxo
Los participantes recorrieron un itinerario de 8 km encajando los sustos que a cada paso les daban 70 actores y actrices muy metidos en sus papeles
La Andaina da Santa Compaña de Rianxo fue, de nuevo, un rotundo éxito. La terrorífica cita que cada año organiza la Sociedad Deportiva Barbantia Roda, que preside Manuel Gómez, congregó este sábado a 1.540 almas dispuestas a morir de miedo y de risa a partes iguales.
Además de las 1.487 personas que se habían inscrito, la organización decidió aceptar a otras 53 en el último momento, dado que para esta octava edición se había establecido un límite de 1.600, después de que hace tres años se desbordasen las previsiones con la asistencia de 2.600.
La andaina comenzó a las once de la noche en el área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña. Desde allí, los participantes realizaron un itinerario circular de 8 kilómetros que les llevó al mirador del Castro Barbudo, a la Cruz do Raio (un lugar llamado así por el crucero que se instaló donde hace años murió un hombre alcanzado por un rayo), a la aldea de Ourille y, de nuevo, a Campo Maneiro.
En el tramo central, de unos mil metros, ubicado en pleno bosque, en la zona conocida como O Camiño do Vixiante, los andariegos debían enfrentarse a un túnel de animación en el que setenta actores y actrices les abordaban sembrando el terror a su paso. Por supuesto, el resto del camino fue también de todo, menos tranquilo.
La andaina concluyó sin incidentes a las dos y media de la madrugada. Y, en su recorrido, los participantes pasaron dos veces por el terrorífico tramo de animación.
- 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
- Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
- El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
- El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
- Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor
- Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
- Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
- Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"