Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Muertos de miedo... y de risa: así vivieron 1.540 almas la terrorífica Andaina da Santa Compaña de Rianxo

Los participantes recorrieron un itinerario de 8 km encajando los sustos que a cada paso les daban 70 actores y actrices muy metidos en sus papeles

Uno de los puntos de paso de los andariegos era un terrorífico quirófano.

Uno de los puntos de paso de los andariegos era un terrorífico quirófano. / Barbantia Roda

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Rianxo

La Andaina da Santa Compaña de Rianxo fue, de nuevo, un rotundo éxito. La terrorífica cita que cada año organiza la Sociedad Deportiva Barbantia Roda, que preside Manuel Gómez, congregó este sábado a 1.540 almas dispuestas a morir de miedo y de risa a partes iguales.

Además de las 1.487 personas que se habían inscrito, la organización decidió aceptar a otras 53 en el último momento, dado que para esta octava edición se había establecido un límite de 1.600, después de que hace tres años se desbordasen las previsiones con la asistencia de 2.600.

Los participantes en la Andaina da Santa Compaña, antes de salir, en Taragoña.

Los participantes en la Andaina da Santa Compaña, antes de salir, en Taragoña. / Barbantia Roda

La andaina comenzó a las once de la noche en el área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña. Desde allí, los participantes realizaron un itinerario circular de 8 kilómetros que les llevó al mirador del Castro Barbudo, a la Cruz do Raio (un lugar llamado así por el crucero que se instaló donde hace años murió un hombre alcanzado por un rayo), a la aldea de Ourille y, de nuevo, a Campo Maneiro.

Uno de los puntos de paso de andariegos, en pleno bosque.

Uno de los puntos de paso de andariegos, en pleno bosque. / Barbantia Roda

En el tramo central, de unos mil metros, ubicado en pleno bosque, en la zona conocida como O Camiño do Vixiante, los andariegos debían enfrentarse a un túnel de animación en el que setenta actores y actrices les abordaban sembrando el terror a su paso. Por supuesto, el resto del camino fue también de todo, menos tranquilo.

Noticias relacionadas

La andaina concluyó sin incidentes a las dos y media de la madrugada. Y, en su recorrido, los participantes pasaron dos veces por el terrorífico tramo de animación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  2. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  3. El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
  4. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
  5. Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor
  6. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  7. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  8. Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"

Muertos de miedo... y de risa: así vivieron 1.540 almas la terrorífica Andaina da Santa Compaña de Rianxo

Muertos de miedo... y de risa: así vivieron 1.540 almas la terrorífica Andaina da Santa Compaña de Rianxo

António Zambujo, una de las grandes voces de Portugal, dará un concierto en Santiago en septiembre

António Zambujo, una de las grandes voces de Portugal, dará un concierto en Santiago en septiembre

Lalín hinca los codos con un aula de estudios 24 horas en su consistorio

Lalín hinca los codos con un aula de estudios 24 horas en su consistorio

Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo

Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo

Charo Barca insta a que Santiago nunca pierda su "vocación de acogida, cercanía y humanidad"

Charo Barca insta a que Santiago nunca pierda su "vocación de acogida, cercanía y humanidad"

Recreación histórica de la malla lalinense en Codeseda para transmitir el relevo generacional

Recreación histórica de la malla lalinense en Codeseda para transmitir el relevo generacional

Santiago cumple con la tradición: así fue el Voto a San Roque

Santiago cumple con la tradición: así fue el Voto a San Roque

Ames rugirá con motos y música en el tercer 'BikeShow Bertamiráns' de Motorcycles & Rock and Roll

Ames rugirá con motos y música en el tercer 'BikeShow Bertamiráns' de Motorcycles & Rock and Roll
Tracking Pixel Contents