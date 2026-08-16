Muertos de miedo... y de risa: así vivieron 1.540 almas la terrorífica Andaina da Santa Compaña de Rianxo

La Andaina da Santa Compaña de Rianxo fue, de nuevo, un rotundo éxito. La terrorífica cita que cada año organiza la Sociedad Deportiva Barbantia Roda, que preside Manuel Gómez, congregó este sábado a 1.540 almas dispuestas a morir de miedo y de risa a partes iguales.

Además de las 1.487 personas que se habían inscrito, la organización decidió aceptar a otras 53 en el último momento, dado que para esta octava edición se había establecido un límite de 1.600, después de que hace tres años se desbordasen las previsiones con la asistencia de 2.600.

Los participantes en la Andaina da Santa Compaña, antes de salir, en Taragoña. / Barbantia Roda

La andaina comenzó a las once de la noche en el área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña. Desde allí, los participantes realizaron un itinerario circular de 8 kilómetros que les llevó al mirador del Castro Barbudo, a la Cruz do Raio (un lugar llamado así por el crucero que se instaló donde hace años murió un hombre alcanzado por un rayo), a la aldea de Ourille y, de nuevo, a Campo Maneiro.

Uno de los puntos de paso de andariegos, en pleno bosque. / Barbantia Roda

En el tramo central, de unos mil metros, ubicado en pleno bosque, en la zona conocida como O Camiño do Vixiante, los andariegos debían enfrentarse a un túnel de animación en el que setenta actores y actrices les abordaban sembrando el terror a su paso. Por supuesto, el resto del camino fue también de todo, menos tranquilo.

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La andaina concluyó sin incidentes a las dos y media de la madrugada. Y, en su recorrido, los participantes pasaron dos veces por el terrorífico tramo de animación.