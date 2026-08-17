Rois pagó menos de la mitad de su deuda con Serra do Barbanza tras el ultimátum

Tras el ultimátum de diez días que le había dado el presidente de la Mancomunidad Serra do Barbanza, Pablo Lago, para que saldase su deuda de 547.368 € por el servicio de recogida de basura, el Concello de Rois decidió pagar... a medias.

Lago había advertido de las consecuencias al regidor de Rois, Ramón Tojo: pediría a la Xunta que le embargase la parte del Fondo de Compensación que le corresponde a ese concello y le retiraría los contenedores.

El plazo venció sin que Tojo respondiese siquiera a la misiva de Lago, pero pocos días después ingresaba una parte de la deuda: la correspondiente a las cuotas del segundo trimestre de 2024 (131.046,51 euros) y del primer trimestre de 2026 (116.633,79 euros). En total, 247.680,30 euros. Quedan pendientes, pues, los 299.687,77 euros correspondientes al tercer y al cuarto trimestre de 2025. Y no parece que vaya a abonarlos. Al menos de momento, pues el Concello recurrió una liquidación con la que está en desacuerdo.

Rois ya está fuera de la Mancomunidad (en realidad, nunca estuvo dentro, pues se beneficiaba del servicio de recogida de basura en base a la figura alegal de cliente), pero otros concellos que sí lo son están dispuestos a dar la batalla legal por lo mismo.

Es el caso de Ames, que, tras ver denegado el recurso administrativo presentado ante la Mancomunidad contra la cuota porcentual relacionada con la deuda contraída por Serra do Barbanza con la empresa FCC, optó por formalizar un contencioso.

Lo mismo hizo recientemente el Concello de Lousame. La exalcaldesa Teresa Villaverde ya había judicializado la subida de las cuotas ordinarias de 2024, al considerar que se había basado en criterios que no están en los estatutos. Su sucesor, Esteban Ares, hizo lo mismo con las cuotas de 2025, tras ser rechazado su recurso ante la Mancomunidad.

"Acabamos de presentar un recurso administrativo también contra las cuotas ordinarias de 2026, porque lo que se hizo fue prorrogar las de 2025, con las que no estamos de acuerdo", señala Esteban Ares, quien añade que "como seguramente será rechazado también, seguiremos el mismo camino: el del contencioso".

A la espera de licitar la recogida de la basura por su cuenta, Rois llegó a un acuerdo con FCC para que siga prestando allí el servicio de manera provisional. También Pontecesures (que al igual que Rois se desvinculó de Serra do Barbanza) está intentando licitar el servicio.

Así las cosas, la triple alianza propuesta en su día por el alcalde de Dodro, Francisco Xabier Castro, para licitar el servicio conjuntamente con Rois y Pontecesures, ha quedado en vía muerta.

"Yo soy el menos interesado en esa alianza. En Dodro se presta el servicio con dos operarios municipales y un camión propio", explica. Y, aunque Rois todavía no dijo no oficialmente a esta propuesta de Dodro, Castro señala que "yo no tengo especial interés".