Crece el árbol genealógico de Manuel García Hermo, cuya fosa común se buscó tres veces en Lousame

El 30 de agosto de 1936 Manuel García Hermo fue secuestrado en Ribeira. Tenía 38 años, estaba casado y era padre de nueve hijos. Caminaba hacia su casa cuando le obligaron a subirse a un coche. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en una zanja cerca de Comparada, en Vilacoba (Lousame).

Murió a consecuencia de heridas de bala. Según las diligencias judiciales abiertas en ese momento, fue enterrado en el cementerio parroquial de Santa Eulalia en Vilacoba por orden del juez José María Spetch, pero se desconoce el lugar exacto de su enterramiento.

Manuel García Hermo, sastre de profesión, era conocido no solo en Ribeira, donde vivía, sino en toda la zona de la ría de Arousa, por la alta calidad de su trabajo. Tenía un taller de sastrería con un equipo de siete mujeres que trabajaban con él.

Por su profesión, conocía a mucha gente. Era miembro del Partido Socialista Obrero Español. Todos conocían su afiliación política y su carácter progresista. Era un hombre culto que presentaba brillantemente sus argumentos entre amigos.

El pasado lunes 6 de julio finalizaba sin éxito la tercera excavación arqueológica realizada en cuatro años en Vilacoba en busca de la fosa común en la que se encuentran sus restos.

El tiempo, ese agobiante compañero de viaje que siempre juega en contra, sigue corriendo, desafiante, para Carmen García Neira, su hija, que a sus cien años alberga todavía la esperanza de encontrar el cuerpo.

Esta semana, Carmen y su hija Elena recibieron una llamada. No era para comunicarles lo que tanto ansían, pero sí guardaba relación directa con ello. Y es que su árbol genealógico... crece.

En Ferrol, alguien que lleva años investigando en las historias de sus antepasados leyó en EL CORREO las noticias relacionadas con las búsquedas de la fosa de Manuel García Hermo. Es Vicente Rial Rial, de 61 años. "El apellido Hermo es muy común en Barbanza. Y mi bisabuela Leonor, que nació en A Pobra, se apellidaba García Hermo", señala.

Leonor García Hermo, hermana de Manuel García Hermo. / Cedida

Bingo. Vicente no tardó en confirmar que su bisabuela y Manuel eran hermanos. Los padres de ambos, Cándido García Seco y Elvira Hermo Leis, tuvieron otros cinco hijos (Francisca, Ramona, Cándido, Marcial y María). El matrimonio falleció en febrero de 1968, con solo 9 días de diferencia.

"Yo sabía que había un Manuel García Hermo en mi familia, y siendo un niño escuché hablar alguna vez de un sastre. Guardo una foto de un tío-abuelo mío, vestido con un elegante traje. Y siempre pensé: ese traje lo hizo un sastre. Pero en mi familia siempre hubo un enorme silencio respecto a las trágicas historias relacionadas con la represión franquista de la que fueron víctimas varios antepasados", explica Vicente.

Tras contactar con Elena, que también es, pues, bisnieta de Manuel García, confirmó que "ambos pertenecemos a una generación paralela, porque nuestros bisabuelos eran hermanos".

Vicente y Elena han quedado en intentar verse algún día para compartir información, cartas, fotos... y recuerdos. "Este es un capítulo más de esa apasionante novela que podría ser la historia de mi familia. Una novela que me lleva a investigar sobre lo investigado para saber qué pasó; para saber más", dice Vicente.

"Solo busco saber la verdad... y completar el árbol", añade.