Extinguido tras cuatro días el incendio forestal de Lousame, pero activo otro en Corrubedo

La dotación de guardia del Grupo de Emerxencias e Protección Civil Municipal de Ribeira participa en la extinción de un incendio forestal en la parroquia ribeirense de Corrubedo.

El fuego se inició a las 10.40 horas en la zona de O Corgo. En la extinción participan también dos agentes forestales de Medio Rural, siete brigadas, cinco motobombas y dos helicópteros.

Este incendio sigue activo, aunque está estabilizado desde la una de la tarde. De momento, según una estimación provisional, habría arrasado unas dos hectáreas.

Por otra parte, la Consellería de Medio Rural informa que el incendio forestal registrado en Lesende (Lousame) quedó extinguido este martes a las 18.15 horas.

Este fuego comenzó el pasado viernes día 14 a las 17.32 horas y finalmente afectó a una superficie de 31,41 hectáreas, la mayor parte de monte arbolado.

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Para su extinción se movilizaron 2 técnicos, 23 agentes, 36 brigadas, 28 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones.