De Hungría, Argentina, Italia y Portugal: el Camino de la Ría de Muros-Noia vive su gran eclosión

La llegada del verano ha hecho eclosionar el Camino de la Ría de Muros-Noia y de la Ría da Estrela, que contabilizó por cientos el paso de peregrinos de diferentes nacionalidades en el mes de julio.

"Algunas mañanas me cruzaba con parejas de peregrinos o pequeños grupos. Eran una anécdota, pero al final de esta primavera la cosa cambió. Primero comencé a encontrarlos todos los días, después el número fue creciendo y, sin darnos cuenta, pasaron a ser parte habitual de nuestra clientela". Son palabras de Noelia Rodríguez, del hotel-restaurante Casa Peto, de Outes.

Noelia Rodríguez, del hotel-restaurante Casa Peto, de Outes. / Cedida

"El sector hostelero nos advertía de un goteo constante de peregrinos durante los últimos meses, pero con la llegada del mes de julio se ha producido una auténtica eclosión del Camino de la Ría de Muros-Noia, tanto en la versión marítima como en la terrestre", asegura Luis Oujo, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia y de la Ría da Estrela.

"El sector hostelero certifica que este Camino ha dejado de ser un proyecto para empezar a rendir frutos y generar beneficios a las gentes de la Ría da Estrela, principal objetivo del trabajo realizado desde la asociación en los últimos años", confirma Oujo Pouso.

Cambio extraordinario

"El cambio ha sido extraordinario", destaca Montse Paris, responsable de hospitalidad del Camino de la Ría de Muros-Noia. Así, señala que, mientras el año pasado atendían mayoritariamente las necesidades de peregrinos y grupos españoles, tras sellar el acuerdo con la Fraternidad del Camino para dedicar el albergue de Noia al tradicional sistema de acogida de peregrinos, empezaron a llegar grupos de nacionalidades diversas, como húngaros o argentinos.

Montse París, responsable de hospitalidad del Camino de la Ría de Muros-Noia. / Cedida

"Además, tras el reconocimiento de ña Vía Querinissima como Itinerario Cultural Europeo, hemos comenzado a recibir italianos a título particular y también a empresas de turoperadores que están organizando para sus clientes rutas de peregrinación y también de senderismo, porque la ruta circular Volta de Gloria, que une el Camino de la Ría con el de Fisterra-Muxía, también se está haciendo notar", explica.

En junio recibieron la visita de Flavio Prospero, representante del turoperador veneciano Cammini Atlantici, que recorrió tanto el Camino de Santiago de la Ría de Muros-Noia como la Volta de Gloria y que ya está ofreciendo itinerarios y rutas a sus clientes italianos, muy atraídos por todo lo relacionado con el épico viaje de Pietro Querini y su descubrimiento del bacalao seco noruego, que acabaría teniendo un enorme impacto en el comercio europeo del siglo XV.

Refuerzo del Camino Marítimo

Igualmente, el Camino Marítimo de la Ría de Muros-Noia se ha revitalizado. Así lo avala el gran número de navegantes portugueses que han participado en la VI Ruta Rías Baixas-Camino de Santiago de la Ría de Muros-Noia, organizada por el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico de Portosín, Ría da Estrela y la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia.

"Tenemos la fortuna de vivir en una zona excepcional para la navegación y donde la ruta entre Baiona y la Ría de Muros-Noia nos permite cumplir los requisitos del Arzobispado para obtener la Compostela con las máximas condiciones de seguridad, surcando además toda la belleza de las Rías Baixas", señala Laura Moya, gerente de Sailway.

Su empresa está centrada en esta ruta de peregrinación. Tras las salidas organizadas en meses pasados, ofrece nuevas oportunidades para reservar plazas en sus barcos el 19 de agosto, el 9 de septiembre y el 9 de octubre.

Peregrinos de la VI Ruta Rías Baixas tras completar la peregrinación en Santiago. / Cedida

El aumento de peregrinos portugueses responde también a las acciones promocionales realizadas por la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia en Lisboa y Oporto en diciembre de 2025.

Asimismo, el reconocimiento de la Vía Querinissima como Itinerario Cultural Europeo marcó un momento histórico para la Ría da Estrela y el Camino de la Ría de Muros-Noia, "toda vez que abre una nueva fase de desarrollo para fortalecer más aún las colaboraciones internacionales, promover iniciativas culturales y turísticas sostenibles, realzar los territorios implicados y difundir los valores europeos a través de un patrimonio histórico y cultural compartido e inspirado en el legado de Pietro Querini", subrayan desde la asociación.