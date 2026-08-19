INICIATIVA
Boiro prepárase para Fóra Stocks: tres días de descontos e promocións comerciais
A campaña da ABE ofrecerá descontos e promocións especiais do 20 ao 22 de agosto
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) pon en marcha este xoves, 20 de agosto, a campaña Fóra Stocks Boiro 2026, unha iniciativa de dinamización comercial que se desenvolverá ata o sábado 22 de agosto e na que participan establecementos comerciais locais con descontos, promocións e ofertas especiais de fin de tempada.
A campaña nace co obxectivo de dar visibilidade ás promocións dos negocios participantes, incentivar as compras e xerar maior afluencia de público aos establecementos durante estas datas, aproveitando o final da tempada de verán.
Durante os tres días da iniciativa, os establecementos poderán ofrecer as súas promocións tanto no interior dos negocios como no exterior, sempre que dispoñan de espazo e o consideren oportuno.
Para facilitar a identificación dos negocios adheridos, a ABE distribuirá entre os participantes material promocional específico da campaña, composto por carteis identificativos, carteis para sinalizar prezos e descontos e cabaletes informativos para os mostradores.
O sábado, xornada especial no Mercado Municipal
Como peche da campaña, o sábado 22 de agosto terá lugar unha xornada especial diante do Mercado Municipal de Boiro, que concentrará diferentes actividades destinadas a complementar a campaña comercial e animar á cidadanía a participar.
Entre as actividades previstas destaca un sorteo presencial de 300 euros en Bonos ABE, que se realizará entre os clientes que presenten os seus tíckets de compras realizadas durante o período da campaña na jaima da ABE situada no mercado.
A programación do sábado incluirá tamén o reparto de bolsas reutilizables da campaña da Xunta de Galicia O Comercio Compensa, así como talleres infantís gratuítos e unha actuación musical en directo, creando un espazo de actividade e lecer para toda a familia no Mercado Municipal.
Presenza institucional
A xornada do sábado contará tamén coa presenza de representantes das diferentes administracións e do tecido empresarial local. Ás 13.00 horas está prevista a presenza de Gabriel Alén, director xeral de Comercio da Xunta de Galicia; do alcalde, José Ramón Romero; do concelleiro de Comercio, así como de representantes da Asociación Boirense de Empresas.
"A presenza institucional permitirá poñer en valor a colaboración entre a Administración autonómica, o Concello e o tecido empresarial para impulsar iniciativas destinadas a fortalecer o comercio de proximidade", subliña Tomás Estévez, xerente da ABE.
Unha aposta polo comercio de proximidade
Fóra Stocks Boiro 2026 forma parte da programación de iniciativas que a Asociación Boirense de Empresas desenvolve ao longo do ano para apoiar aos negocios asociados, promover a actividade comercial e fomentar a relación entre os establecementos e a cidadanía.
A asociación anima tanto aos veciños de Boiro como ás persoas que visiten o municipio durante estes días a percorrer os establecementos participantes, coñecer as súas promocións e aproveitar as oportunidades de fin de tempada.
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