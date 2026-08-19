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AXUDA NO FOGAR

Boiro reforza o préstamo de camas articuladas e guindastres para persoas dependentes

O Concello pon á disposición da veciñanza máis de cincuenta axudas técnicas

Casa consistorial de Boiro.

Casa consistorial de Boiro. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro adquire novas axudas técnicas para o préstamo a familias usuarias do servizo de axuda no fogar con persoas dependentes ao seu cargo. As 7 camas articuladas e 6 grúas súmanse ao banco de axudas técnicas que se foron adquirindo nos últimos anos e que levan prestado servizo a numerosas familias.

O réxime de préstamo supera xa as 50 axudas técnicas propiedade o Concello de Boiro e que se poñen a disposición das persoas usuarias. Os Servizos Sociais comunitarios de Boiro contan cun catálogo de axudas técnicas para o seu préstamo como son colchóns antiescaras para persoas acamadas, camas articuladas e grúas para persoas con servizo SAF para persoas que precisan deste servizo.

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