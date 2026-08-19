TRÁFICO
Excarcelada una persona tras volcar su coche en la autovía AG-11, en A Pobra
La víctima, única ocupante del vehículo, tuvo que ser liberada por los bomberos
Una persona resultó herida este mediodía en A Pobra do Caramiñal tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que circulaba por la AG-11.
El accidente se produjo unos diez minutos antes de las 13.00 horas, en el kilómetro 36. Según la información recogida por el 112 Galicia, la víctima era la única ocupante del vehículo y quedó atrapada en su interior sin poder salir por sus propios medios.
De inmediato, los gestores del 112 Galicia dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, al GAEM de Ribeira y a la Policía Local.
Una vez en el punto, fue necesario emplear material de excarcelación para liberar a la persona herida, que posteriormente fue trasladada por el personal sanitario al hospital.
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