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CULTURA

Música de película, festa urbana e Budiño: a Pobra despide agosto con ritmo

O festival Summer Fest contará con Kid Mount, Nyan Boe, DJ Son1c, Aitor Lozano, DJ Places e Manu X

Budiño actuará o domingo na Praza do Emigrante.

Budiño actuará o domingo na Praza do Emigrante. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Pobra do Caramiñal acolle esta fin de semana varias citas musicais pensadas para diferentes públicos e repartidas por distintos espazos da vila.

venres 21 de agosto concentrará dúas das propostas. Ás 21.30 horas, no Cantón da Leña, a Banda de Música Ateneo Musical da Pobra ofrecerá o Concerto de Película IV, unha iniciativa que chega á súa cuarta edición e que achegará ao público un repertorio vinculado ao mundo do cinema.

Cartel promocional do Summer Fest A Pobra 2026.

Cartel promocional do Summer Fest A Pobra 2026. / Cedida

Esa mesma xornada, a praza Alcalde Segundo Durán acollerá o A Pobra Summer Fest 2026, con entrada gratuíta. O cartel reúne a Kid Mount, Nyan Boe, DJ Son1c, Aitor Lozano, DJ Places e Manu X, nunha noite que ampliará a oferta musical do venres con diferentes artistas e DJ.

A fin de semana continuará o domingo 23 de agosto, ás 21.30 horas, coa chegada de Budiño á praza do Emigrante. O músico galego actuará na Pobra no marco de Concertos do Xacobeo, iniciativa da Xunta de Galicia.

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Estas tres citas súmanse á axenda da semana e levarán a música a diferentes puntos da Pobra do Caramiñal, cunha oferta diversa que permitirá ao público achegarse a distintos estilos e formatos.

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