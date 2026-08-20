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RIBEIRA

A integración social e a conservación ambiental sustentan o proxecto de Amicos

Begoña Abeijón participou na introdución de 100 soportes de laminaria na illa de Sálvora

A directora xeral, segunda esquerda, coa comunidade de Amicos en Ribeira.

A directora xeral, segunda esquerda, coa comunidade de Amicos en Ribeira. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitou a Asociación Amicos para coñecer os avances dos proxectos medioambientais da entidade e o traballo que están a desenvolver os seus activistas.

Foi recibida polo director xeral de Amicos, Xoán España, a responsable de Centros, Pilar Sampedro, e os propios activistas, que lle explicaron as novidades incorporadas desde a súa anterior visita en xullo de 2025.

Durante o encontro, amosáronlle algunhas das dinámicas que empregan nas accións de sensibilización ambiental con centros educativos, empresas e profesionais do sector do mar, ademais de compartir o que supón para eles exercer un papel activo na protección do medio natural.

O alumnado-traballador do programa Dual Natura II, especializado na restauración de fondos mariños, acompañouna ao Laboratorio de Macroalgas de Amicos, onde puido coñecer o proceso de cultivo das laminarias, desde a súa chegada en forma de gametófitos ata que están preparadas para regresar ao medio natural.

Begoña Abeijón, esquerda, no laboratorio de macroalgas de Amicos.

Begoña Abeijón, esquerda, no laboratorio de macroalgas de Amicos. / X. G.

A visita continuou no mar, nas augas do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, onde Abeijón participou xunto aos activistas e membros da Confraría de Carreira-Aguiño, nunha nova acción de restauración. Durante a xornada introducíronse 100 soportes de laminaria nos arredores da illa de Sálvora. Participaron tamén os concelleiros de Servizos Sociais e Sanidade, Vicente Mariño, e de Educación e Formación, Juana Mª Brión.

As laminarias forman bosques submarinos que proporcionan refuxio e alimento a numerosas especies e contribúen ao mantemento da biodiversidade. A súa restauración é unha das liñas de traballo dos activistas medioambientais de Amicos, que participan tanto no coidado das especies no laboratorio como na súa introdución no medio natural e nas accións posteriores de sensibilización.

Recoñecementos a nivel estatal e europeo

A directora xeral destacou que "para a Xunta de Galicia é un pracer colaborar un ano máis nun proxecto medioambiental de Amicos e participar nesta plantación de 100 soportes de laminaria. E tamén acompañalos, porque o valor máis especial da entidade non é só o seu apoio ás persoas con discapacidade senón que as integra na sociedade, participando en proxectos de primeiro nivel que contan con recoñecementos a nivel estatal e europeo. O coidado do medio ambiente é moi importante, pero sobre todo é o darlles un obxectivo ilusionante e que se sintan parte de algo máis grande".

O máis importante "é que detrás de cada unha destas accións hai persoas con discapacidade intelectual que están asumindo responsabilidades, adquirindo competencias e demostrando que poden ser protagonistas na conservación do noso patrimonio natural", sinalou o director xeral de Amicos, Xoán España.

"Non podemos máis que agradecer o apoio constante da Consellería de Política Social e Igualdade ás entidades sociais, un apoio que non se queda no financiamento, senón tamén á hora de participar e implicarse persoalmente por parte de todo o equipo da consellería", engadiu España.

Dende Amicos agradecen a "colaboración e a escoita constante", así como o apoio aos programas de novas tecnoloxías e innovación, e os de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades".

Máis de 4.000 actuacións de restauración en 2026

A visita permitiu poñer tamén en valor os resultados acadados polos equipos medioambientais de Amicos. No que vai de 2026, o equipo restaurou 661 gorgonias en Galicia, co apoio da Confraría de Carreira-Aguíño, e 83 en Asturias, en colaboración coas confrarías de Luarca e Cudillero. A estas actuacións súmanse 2.800 soportes de laminaria e 600 unidades de zostera.

O traballo dá continuidade aos resultados de 2025, cando Amicos restaurou 668 gorgonias, 1.789 soportes de laminaria e 1.100 unidades de zostera. Estas intervencións forman parte dunha liña de restauración activa dos ecosistemas mariños que combina conservación ambiental, formación especializada e participación das persoas con discapacidade intelectual.

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Os activistas ambientais de Amicos non só desenvolven tarefas de restauración, senón que tamén exercen como axentes de sensibilización, explicando e transmitindo o coñecemento adquirido durante a súa formación.

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