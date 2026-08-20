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SECA

Ribeira mobiliza a Policía Local para garantir un consumo responsable da auga da rede municipal

O Concello detectou que algunhas persoas accederon ás billas para volver activar as duchas das praias

Praia do Vilar, en Ribeira.

Praia do Vilar, en Ribeira. / Turismo de Galicia

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira informou a comezos do mes de agosto dunha serie de restricións no uso da auga procedente da rede municipal debido á falta de chuvia e ao alto consumo no verán. A Administración local procedeu a inutilizar as duchas das praias e limitar o regadío das zonas verdes.

No que atinxe á veciñanza, o Concello fai fincapé na necesaria implicación cidadá para, entre todos, "facer un consumo responsable da auga e revisar posibles fugas para non desbotar un ben de primeira necesidade", sinalan dende a Administración local.

Por iso, establécense unha serie de recomendacións domésticas como regar os xardíns nas horas de menor evaporación da auga durante o tempo imprescindible e, a maiores, aplícanse restricións do uso da rede municipal para o recheo de piscinas, o lavado de vehículos e a utilización de lavapés e duchas nas praias.

Apelan á cooperación cidadá

Se ben a Administración local inhabilitou este servizo, "detectouse que en moitos lugares a xente accedeu ás billas para volver ter operativas as duchas, polo que se reitera a cooperación de todas as partes", subliñan dende o Concello.

Por todo isto, a Policía Local fará roldas de vixilancia para que se cumpran as medidas referidas e, ata novo aviso, "apélase á colaboración cidadá para evitar chegar a futuros cortes de auga máis severos debido a que as reservas de auga están baixo mínimos".

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Así mesmo, infórmase á industria de que "consuman a cantidade de auga necesaria para non parar a súa actividade".

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Ribeira mobiliza a Policía Local para garantir un consumo responsable da auga da rede municipal

Ribeira mobiliza a Policía Local para garantir un consumo responsable da auga da rede municipal
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