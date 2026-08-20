RIBEIRA
Unha tonelada de polbo para celebrar a gran festa gastronómica de Palmeira
A cita será os días 29 e 30 de agosto no porto, con Manuel Veloso aos fogóns e música toda a fin de semana
Ribeira despedirá o mes de agosto coa duodécima edición da Festa do Polbo de Palmeira, que repartirá arredor dunha tonelada do cefalópodo entre os días 29 e 30, no porto, con Manuel Veloso aos fogóns. Tamén se poderán comer outras viandas como mexillóns, empanadas ou churrasco, entre outras, a prezos populares. Todo, amenizado con música en horario de mañá e de tarde.
A festa arrancará o sábado 29, ás 12.00 horas, co pregón a cargo de Ana María Lorenzo Vizcaya, doutora e especialista en Medicina Interna e tamén en Hematoloxía. O acto estará amenizado pola charanga Os Jaláticos e na sesión vermú soarán as melodías de Rockolas. Cando caia a tarde, a partir das 20.30 horas, comezará o concerto de Thais Suki.
O domingo, día 30, o grupo tradicional Arume amenizará o inicio da xornada ás 12.00 horas. Na sesión vermú actuará Riverside Dukes e pola noite subirán ao escenario Loren e Andrés.
"Se algo pode definir o mes de agosto en Ribeira é a palabra gastronomía, pois tivemos xa a Festa do Percebe, a Festa da Navalla, Gastromar e toca a Festa do Polbo", afirmou a concelleira de Turismo, Ana Barreiro. Estas citas, engadiu, "contribúen á dinamización social e económica, principalmente, das parroquias de Palmeira e Aguiño".
Aposta pola música local
A oferta gastronómica complementarase coa música de grupos locais. "Isto redundará tamén positivamente nos establecementos hostaleiros da zona portuaria", subliñou a concelleira.
Pola súa banda, o edil Emilio Pérez subliñou que esta festa "xa está fortemente arraigada no calendario municipal, colleitando éxito tras éxito en cada edición. Contamos cun produto do mar de excelentísima calidade que temos que celebrar e enxalzar, poñendo así tamén en valor o traballo dos mariñeiros que se dedican á extracción dos distintos recursos pesqueiros e marisqueiros que tanto nos diferencian".
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