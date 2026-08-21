MAR
A Galicia Azul sérvese en Ribeira con sabor a lirio, sardiña, polbo e navalla
Gastromar ofrece ata o domingo elaboracións tradicionais e propostas innovadoras con especies descargadas pola frota local
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou na inauguración da V Feira Gastronómica Gastromar, de Ribeira, que ata o vindeiro domingo, con quendas de mañá e noite, ofrecerá elaboracións tradicionais e propostas innovadoras baseadas en especies de proximidade como o lirio, a sardiña, o peixe espada, o polbo, as ameixas, as navallas ou o camarón.
Villaverde destacou a consolidación desta cita como un exemplo de innovación culinaria e de exaltación da calidade e frescura dos produtos do mar descargados pola frota local, así como para a dinamización económica e turística do municipio.
Subliñou ademais o papel estratéxico de Ribeira como un dos portos pesqueiros máis importantes de Galicia e destacou o labor conxunto de mariñeiros, confrarías, peixeiros, praceiros e hostaleiros para achegar o mellor do litoral á mesa.
"Estes alimentos representan unha das maiores riquezas de Galicia, un privilexio cotián e un atractivo excepcional para os nosos visitantes, reflectindo á perfección os valores de Galicia Calidade e da nosa dieta atlántica", sinalou a conselleira. Así mesmo, fixo fincapé no valor de iniciativas que "combinan o importante legado da Galicia mariñeira coa nova realidade da Galicia Azul, apostando pola innovación, a sustentabilidade e a remuda xeracional".
A Consellería do Mar renova o seu respaldo a Gastromar co apoio á Asociación de Empresarios de Ribeira e á Asociación Praza de Abastos. Esta colaboración contribúe a que a feira conte cunha ampla infraestrutura que inclúe unha foodtruck para cociña en vivo, un expositor de produto fresco da ría, espazos para degustacións e obradoiros de educación ambiental dirixidos a achegar o medio mariño aos máis novos.
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