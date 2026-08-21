Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radares en SantiagoEl embalse desconocidoVuelta al coleJosé Gutiérrez CarouCarreira Pedestre
instagram

FURTIVISMO

Sorprenden catro furtivos con 154 quilos de berberecho no espazo protexido de Corrubedo

Os axentes ambientais empregaron visores nocturnos e un dron para detectar os infractores

Os axentes ambientais devolveron o berberecho ao medio natural.

Os axentes ambientais devolveron o berberecho ao medio natural. / UICON

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (UICON), dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron en días pasados 154,7 quilogramos de berberecho no marco dun operativo de vixilancia antifurtivismo no Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

A intervención realizouse durante unha vixilancia continuada con visores nocturnos, dron e prismáticos, detectando a presenza de catro furtivos extraendo berberecho e onde agochaban os moluscos incautados. Os axentes decomisaron todos os exemplares e devolvéronos ao medio natural ao atoparse en boas condicións.

Baldes co berberecho incautado aos catro furtivos en Corrubedo.

Baldes co berberecho incautado aos catro furtivos en Corrubedo. / UICON

A actuación enmárcase no plan operativo anual da UICON, unha nova brigada móbil integrada por oito axentes cunha alta capacitación técnica que puxo en marcha a Xunta este ano para abordar materias que, pola súa complexidade e carga de traballo, requiren especial dedicación, coñecementos específicos e habilidades e competencias particulares, así como dunha coordinación e estratexia únicas en todo o territorio galego.

Noticias relacionadas y más

Así, a Lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia prohibe a extracción de recursos naturais en espazos naturais protexidos sen autorización, polo que os autores destas infraccións foron identificados e levantouse unha acta de denuncia por infrinxir esta lei.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
  2. El regreso de la lluvia complica la circulación en Santiago: dos accidentes, un vehículo volcado y cuatro heridos en una hora
  3. Rechazan la planta de inertes en Cacheiras: Galicia ya gestiona un 700% más de los que genera
  4. Corte de tráfico en el centro de Santiago: el cierre de Doutor Teixeiro dificulta la circulación en pleno Ensanche
  5. El narcotráfico desplaza sus rutas hacia A Coruña para esquivar la presión policial en las Rías Baixas
  6. Dos nuevos restaurantes de Galicia entran en la Guía Michelin: uno destaca por su 'meteórica progresión' y otro por una propuesta 'refrescante
  7. Portos de Galicia ordena retirar el barco 'Ganges V' del puerto de Fisterra
  8. Diálogo a tres bandas para ordenar los flujos de visitantes y evitar las aglomeraciones en la zona vieja de Santiago

Goretti Sanmartín sobre Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Goretti Sanmartín sobre Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Récord en obras padronesas: el Concello invirtió 1,8 millones en 14 viales y su guardería en doce meses

Récord en obras padronesas: el Concello invirtió 1,8 millones en 14 viales y su guardería en doce meses

Descubren una nueva estructura inmunológica en el cráneo que ayuda a defender el cerebro

Descubren una nueva estructura inmunológica en el cráneo que ayuda a defender el cerebro

Fallece en Santiago un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra incendios

Fallece en Santiago un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra incendios

Crespo asegura que Lalín recupera la presión de la traída, pero alerta de fluctuaciones

Crespo asegura que Lalín recupera la presión de la traída, pero alerta de fluctuaciones

Los loteros de Santiago ya viven la fiebre de la Lotería de Navidad gracias a los peregrinos: “Los turistas son siempre los primeros en comprar”

Los loteros de Santiago ya viven la fiebre de la Lotería de Navidad gracias a los peregrinos: “Los turistas son siempre los primeros en comprar”

Os Baikers do Vilán conquistan Suíza tras case 1.000 quilómetros en bicicleta

Os Baikers do Vilán conquistan Suíza tras case 1.000 quilómetros en bicicleta

Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Tracking Pixel Contents