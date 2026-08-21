FURTIVISMO
Sorprenden catro furtivos con 154 quilos de berberecho no espazo protexido de Corrubedo
Os axentes ambientais empregaron visores nocturnos e un dron para detectar os infractores
Axentes ambientais da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (UICON), dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron en días pasados 154,7 quilogramos de berberecho no marco dun operativo de vixilancia antifurtivismo no Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.
A intervención realizouse durante unha vixilancia continuada con visores nocturnos, dron e prismáticos, detectando a presenza de catro furtivos extraendo berberecho e onde agochaban os moluscos incautados. Os axentes decomisaron todos os exemplares e devolvéronos ao medio natural ao atoparse en boas condicións.
A actuación enmárcase no plan operativo anual da UICON, unha nova brigada móbil integrada por oito axentes cunha alta capacitación técnica que puxo en marcha a Xunta este ano para abordar materias que, pola súa complexidade e carga de traballo, requiren especial dedicación, coñecementos específicos e habilidades e competencias particulares, así como dunha coordinación e estratexia únicas en todo o territorio galego.
Así, a Lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia prohibe a extracción de recursos naturais en espazos naturais protexidos sen autorización, polo que os autores destas infraccións foron identificados e levantouse unha acta de denuncia por infrinxir esta lei.
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